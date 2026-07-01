Oggi, 1° luglio, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e sul web stanno già circolando le anticipazioni di molte delle cose che succederanno. Stando a quello che ha spoilerato Dagospia, dunque, Gabriele si renderà protagonista di scenata di gelosia che lo porterà a scappare dal suo villaggio e a dare un calcio a una telecamera: il giovane raggiungerà il resort delle fidanzate e sfiderà il single Andrea, poi Sara stupirà tutti chiedendo un falò di confronto anticipato.

Gli spoiler di Temptation Island

Cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island?

I fan se lo stanno chiedendo da una settimana e finalmente stasera scopriranno tutto.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Gabriele reagirà malissimo a due video che gli verranno mostrati nel Capanno.

Dopo aver visto Sara fare il bagno di notte con tutti i tentatori, ma soprattutto dopo un massaggio che Andrea le farà alla schiena e alle gambe, il ragazzo perderà le staffe e fuggirà sulla spiaggia.

Il giovane cercherà di raggiungere il villaggio delle fidanzate correndo e dribblando autori e cameramen, ma anche dando qualche calcio alle telecamere portate a spalla da chi lo stava inseguendo.

La richiesta a sorpresa di Sara

Sempre nel corso della puntata di Temptation Island in onda il 1° luglio, Gabriele riuscirà ad avvicinarsi al villaggio delle fidanzate e sfiderà il single Andrea invitandolo a scendere in spiaggia per un confronto.

Le anticipazioni, però, svelano che il vero colpo di scena lo regalerà Sara: stanca della gelosia asfissiante del compagno, la ragazza convocherà Filippo Bisciglia e chiederà un falò di confronto immediato.

Il percorso della chiacchierata coppia, dunque, sarà mostrato nonostante le polemiche dei giorni scorsi sui video a luci rosse tenuti nascosti alla redazione.

Le altre anticipazioni

Sara non sarà l'unica a richiedere un falò di confronto anticipato nella seconda puntata di Temptation Island: anche Alessandra e Giovanni proporranno un faccia a faccia immediato ai loro partner (Rosario e Sabrina), ma entrambi si sentiranno dire di "no".

Il 1° luglio si parlerà anche della coppia formata da Soraya e Cristian, in particolare della reazione che avrà lui quando vedrà la fidanzata flirtare con uno dei tentatori.