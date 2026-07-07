L'attesa dei fan di Temptation Island sta per terminare: domani, 8 luglio, andrà in onda la terza puntata della nuova edizione e finalmente i telespettatori assisteranno ad un falò di confronto definitivo. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sara accetterà il faccia a faccia richiesto da Gabriele e parlerà con lui di tutto quello è successo nel loro percorso: come ha spoilerato il single Andrea in una recente intervista, i due decideranno di tornare a casa separatamente.

La decisione di Sara a Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island si è conclusa con Gabriele che aspettava di scoprire la decisione di Sara sulla sua richiesta di confronto anticipato.

Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda l'8 luglio svelano che la ragazza si presenterà al falò e avrà un faccia a faccia piuttosto duro con il suo compagno.

I due parleranno a lungo della gelosia di lui e anche dell'avvicinamento di lei al single Andrea, poi decideranno di lasciarsi dopo sei anni e mezzo di fidanzamento.

L'anticipazione del tentatore Andrea

La puntata di Temptation Island dell'8 luglio, dunque, si aprirà con il primo falò di confronto definitivo di questa stagione e avrà come protagonisti i fidanzati più discussi del cast.

Da diversi giorni, però, sul web sta circolando l'intervista che il single Andrea ha rilasciato a Parpiglia e nella quale ha anticipato come si è concluso il viaggio nei sentimenti di Gabriele e Sara.

"Sono contento perché sono riuscito a liberarla da quella relazione, la coppia è scoppiata", ha dichiarato il tentatore violando il regolamento del reality.

Gli altri spoiler della settimana

Nella terza puntata ci sarà spazio anche per altre coppie del cast di questa edizione di Temptation Island, a partire da Soraya e Cristian che si allontaneranno sempre di più.

Questa settimana si dovrebbe parlare anche dei protagonisti che fino ad ora sono rimasti un po' nell'ombra, ovvero Bernardette e Diamante, Francesca e Danilo, Iris e Andrea.

Continuerà, invece, il racconto del viaggio nei sentimenti di Alessandra e Rosario (sempre più in crisi a causa della single Giada), e di Sabrina e Giovanni.