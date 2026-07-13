Oggi, 13 luglio, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e Cristian sarà tra i protagonisti assoluta della serata. Le anticipazioni dei profili social del reality e quelle di Dagospia, infatti, svelano che il ragazzo chiederà un falò di confronto immediato a Soraya e poi, dopo il "no" di lei, si avvicinerà pericolosamente ad una delle single che vivono nel suo stesso villaggio.

Cambio di rotta per Cristian a Temptation Island

Sul web stanno circolando molte anticipazioni della puntata di Temptation Island del 13 luglio, ma ad incuriosire di più i fan sono quelle su Cristian e Soraya.

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, stasera il giovane vedrà nuovi video sulla fidanzata e il tentatore Dimitri e questo lo spingerà a chiedere un falò di confronto immediato.

La ragazza, però, si rifiuterà di interrompere l'avventura in anticipo e da quel momento il suo viaggio nei sentimenti subirà un inaspettato cambio di rotta.

La reazione di Soraya

Sempre nel corso della puntata di Temptation Island in onda il 13 luglio Soraya sarà convocata nel Capanno e vedrà Cristian molto vicino ad una delle ragazze single.

Le anticipazioni del web svelano che la giovane rimarrà spiazzata da queste immagini, soprattutto dal feeling che il suo fidanzato sembrerà avere con un'altra donna.

"Tutto insieme è successo?", si chiederà la romana mentre le compagne d'avventura proveranno a consolarla.

Il finale del falò di confronto a tre

La quarta puntata di Temptation Island, però, si aprirà con il falò di confronto tra Rosario, Alessandra e la single Giada.

I tre parleranno a lungo, si accuseranno reciprocamente e la tentatrice dimostrerà che tra lei e il giovane non ci sarebbe stato nulla in passato (solo conversazioni e incontri amichevoli).

Questa spiegazione non basterà a salvare la coppia: stando alle anticipazioni, infatti, Alessandra deciderà di interrompere la relazione con Rosario per mancanza di fiducia e lui non potrà fare altro che accettare.

Dopo Gabriele e Sara altri due protagonisti di quest'edizione del reality Mediaset si diranno addio al termine di un faccia a faccia emozionante e ricco di colpi di scena.