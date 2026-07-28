Giovanni e Sabrina hanno fatto un percorso turbolento e con molti alti e bassi nei rispettivi villaggi di Temptation Island.

Infatti, la ragazza si è subito avvicinata al tentatore Lory che, seppur non sia mai sembrato disposto a concedersi, a volte l'ha assecondata.

E così le ha massaggiato il corpo con la crema arrivando anche a baciarla sotto le coperte, scatenando la gelosia di Giovanni, che ha più volte detto ad alta voce alla ragazza di vergognarsi, chiamando anche due falò di confronto.

Ma Sabrina ha deciso di rifiutare entrambi i suoi approcci, volendo continuare la conoscenza e l'avvicinamento al single nel proprio villaggio e cercando delle risposte che evidentemente non aveva ancora trovato.

A quel punto Giovanni ha scelto di viversi in maniera diversa la propria esperienza, lasciandosi andare con Elisa.

Giovanni chiede l'ennesimo falò di confronto con Sabrina

Giovanni si è avvicinato molto alla single Elisa a Temptation Island, facendole dei complimenti e lasciandosi andare ad abbracci, sguardi e coccole.

Inoltre, il ragazzo è anche andato in bagno nel suo alloggio, dove non ci sono le telecamere. Questo ha indispettito e non poco Sabrina, che per ripicca ha chiesto un bacio al restio Lory che, dopo qualche titubanza, glielo ha concesso sotto le coperte.

Il gran finale di Temptation Island

E così, alla fine della settima puntata di Temptation Island, Giovanni ha chiesto per la terza volta il falò di confronto anticipato a Sabrina.

Questa volta Sabrina deciderà di raggiungere il suo fidanzato per avere un faccia a faccia con lui oppure declinerà nuovamente l'invito, facendolo uscire da solo dal programma?

Inoltre, non ci è dato sapere se i due si daranno una seconda possibilità oppure si lasceranno dopo sei anni di relazione.

Per questo e molto altro non ci resta che seguire le ultime due puntate di questa edizione di Temptation Island, in onda stasera martedì 28 luglio e domani sera mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5 dopo La ruota della fortuna.