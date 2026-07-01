Mancano poche ore alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, e Dagospia ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno. Oggi, 1° luglio, ben tre fidanzati del cast chiederanno un falò di confronto anticipato ai loro partner: Sabrina dirà "no" al faccia a faccia con Giovanni e Rosario farà lo stesso con Alessandra, invece sembrerebbe incerta la risposta di Gabriele alla richiesta di Sara dopo una fuga in spiaggia che farà discutere.

Colpi di scena in arrivo a Temptation Island

Le anticipazioni più spiazzanti della seconda puntata di Temptation Island sono sicuramente quelle sulle richieste che faranno alcuni componenti del cast.

Stando a quello che è emerso a poche ore dall'inizio del reality su Canale 5, ben tre fidanzati (due ragazze e un ragazzo) chiederanno a Filippo Bisciglia un confronto anticipato con i loro partner.

L'appuntamento di mercoledì scorso si è concluso con Giovanni pronto ad avere un faccia a faccia con Sabrina: oggi, 1° luglio, il giovane scoprirà che la sua compagna non ha intenzione di interrompere l'avventura prima del previso e per questo dirà "no" al falò chiesto da lui.

Gelosia nei villaggi

La seconda a richiedere un falò di confronto anticipato sarà Alessandra, fortemente turbata dall'avvicinamento di Rosario alla single Giada: stando alle anticipazioni del web, la goccia che farà traboccare il vaso sarà una frase che il ragazzo dirà all'orecchio di un compagno d'avventura sulla tentatrice che in passato era amica della sua partner.

Il protagonista di Temptation Island, però, rifiuterà il faccia a faccia in spiaggia esattamente come farà Sabrina all'inizio della puntata.

Cristian, invece, non riuscirà a nascondere la sua gelosia quando vedrà Soraya vicina ad uno dei single del cast.

La mossa a sorpresa di Sara

Nella puntata di Temptation Island in onda il 1° luglio sarà dato spazio anche a Sara e Gabriele, la coppia che in settimana è stata al centro delle polemiche per alcuni video a luci rosse realizzati anni fa e tenuti nascosti alla redazione.

Le anticipazioni svelano che il ragazzo vedrà qualcosa che non gli piacerà, raggiungerà il villaggio delle fidanzate correndo sulla spiaggia e andrà a sfidare il tentatore.

Sara, stufa della gelosia del suo partner, stupirà tutti chiedendo un falò di confronto anticipato (il terzo della serata).