Una delle anticipazioni più spiazzanti della seconda puntata di Temptation Island è sicuramente quella che riguarda la coppia formata da Sara e Gabriele. Stando a quello che ha svelato Dagospia oggi, 1° luglio, non sarà il ragazzo a chiedere un falò di confronto immediato alla fidanzata: nonostante le scenate di gelosia che farà il giovane nel villaggio, sarà la sua compagna a proporre un faccia a faccia in spiaggia.

Gli spoiler della puntata del 1° luglio

A Temptation Island sono in arrivo diversi colpi di scena: a svelarlo sono le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 1° luglio.

Nonostante le polemiche dei giorni scorsi, il percorso di Sara e Gabriele sarà trasmesso nella sua interezza (si era parlato di possibili tagli dopo la diffusione di video a luci rosse tenuti nascosti alla redazione) e regalerà parecchie emozioni ai telespettatori.

Il ragazzo, infatti, perderà il controllo quando vedrà la fidanzata vicina al single Andrea e sceglierà di replicare una scena che si è già vista in passato: come hanno fatto Ciro Petrone e Antonio, infatti, anche Gabriele scapperà dal suo villaggio e correrà sulla spiaggia con l'obiettivo di raggiungere la compagna nel resort adiacente.

Dubbi sul futuro a Temptation Island

Stando sempre alle anticipazioni del web, Gabriele riuscirà a parlare con il single Andrea e lo inviterà a scendere in spiaggia per un faccia a faccia.

Il vero colpo di scena, però, lo regalerà Sara quando chiederà un falò di confronto immediato al fidanzato perché stufa del suo comportamento.

Al momento non si sa ancora se questo incontro decisivo ci sarà oppure se Gabriele sceglierà di prendere tempo rifiutandolo.

Le polemiche sulla coppia

Il prosieguo del viaggio nei sentimenti di Sara e Gabriele è attesissimo da tutti i fan di Temptation Island, in particolare da chi è aggiornato su quello che è accaduto in settimana.

I due ragazzi sono finiti al centro delle polemiche per alcuni video a luci rosse che si sono diffusi in rete dopo la prima puntata: si dice che la redazione non era a conoscenza dell'esistenza di questi filmati perché la coppia non ne avrebbe parlato ai casting.

Questo polverone mediatico, però, non dovrebbe cambiare il racconto del percorso di Sara e Gabriele nel reality, registrato all'inizio di giugno in Calabria.