Nella serata di mercoledì 29 luglio è andata in onda la nona e ultima puntata di questa edizione dei record di Temptation Island. Si è parlato del mese dopo delle coppie, facendo vedere al pubblico se i fidanzati sono rimasti o tornati insieme, oppure se si sono lasciati definitivamente.

Due dei ragazzi che hanno fatto maggiormente discutere e parlare di loro sono stati Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. Lei durante il percorso nel villaggio di Temptation si è avvicinata molto al tentatore Dimitri Hristov, lasciandosi andare ad abbracci, carezze ed effusioni, che hanno deluso molto Cristian, che ha chiesto un paio di volte il falò di confronto anticipato.

Il primo è stato rifiutato da Soraya, mentre ha accettato la seconda richiesta, con i due che però non si sono trovati d'accordo, decidendo di uscire separati. E, anche nel mese dopo, non è andata tanto meglio.

Cristian di Temptation Island frequenta una tentatrice

Soraya, non appena è stata raggiunta da Cristian nel secondo faccia a faccia a Temptation Island, ha lamentato la freddezza del ragazzo, accusandolo di non essere innamorato da lei già da prima di entrare nei villaggi.

Inoltre, gli ha chiesto se in questo mese si è sentito con qualche tentatrice, ricevendo questa risposta: "Se mi sono visto o sentito con qualcuna? Sì, con una ragazza che era nel villaggio, ma non è la stessa di cui tu mi hai scritto.

Te mi hai chiesto se la voce sulla ragazza che era uscita online era vera e io ti ho detto di no. Io esco con un’altra ragazza. Si chiama Nicole".

A quel punto, Soraya è crollata in lacrime, dicendo che non ha rispettato la loro relazione frequentandosi subito con un'altra ragazza. Ma Cristian è rimasto fermo sulla sua posizione, dicendo che i sentimenti fossero ormai esauriti e che, una volta che si sono lasciati al falò di confronto, è stato libero di sentirsi con la tentatrice.

E così i due hanno confermato, nel mese successivo all'esperienza di Temptation Island, di non stare più insieme, con quella più provata che è sembrata decisamente Soraya, che però potrebbe prendersi la sua rivincita qualora diventasse una tronista di Uomini e Donne.