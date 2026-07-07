Le registrazioni dell'edizione 2026 di Temptation Island sono terminate diverse settimane fa, per questo sul web stanno circolando indiscrezioni e news su come si sarebbe concluso il viaggio nei sentimenti di alcune coppie del cast. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, Cristian e Soraya si sarebbero lasciati e starebbero frequentando altre persone, invece Diamante si sarebbe convinto a sposare Bernadette dopo 16 anni di fidanzamento.

I rumor sull'esito dei falò di confronto definitivi

Mancano ancora diverse puntate alla fine di Temptation Island, ma già a partire dall'8 luglio i telespettatori inizieranno ad assistere ai falò di confronto definitivi tra i protagonisti.

Nel corso del terzo appuntamento ci sarà il faccia a faccia decisivo tra Gabriele e Sara (dovrebbero dirsi addio dopo sei anni e mezzo insieme), ma nelle prossime settimane saranno altre le coppie che regaleranno colpi di scena al pubblico a casa.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni in queste ore, anche Cristian e Soraya si sarebbero lasciati alla fine del percorso nel reality: a stupire tutti, però, è l'indiscrezione secondo la quale entrambi i ragazzi sarebbero ancora in contatto con i single che hanno conosciuto nel villaggio.

Il lieto fine di Bernadette a Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti di Bernadette e Diamante, invece, avrebbe avuto un finale diverso ma altrettanto sorprendente.

Stando a quello che si legge sul web a poche ore dalla messa in onda della terza puntata di Temptation Island, il falò di confronto tra i due si sarebbe concluso con il "sì" di lui ad una cosa che lei desidera da moltissimo tempo.

Si dice che il ragazzo si sarebbe detto pronto a convolare a nozze con la persona con la quale fa coppia da 16 anni.

La segnalazione su Alessandra e Rosario

Nei giorni scorsi sui social si è diffusa una segnalazione che anticiperebbe come sarebbe andata a finire tra Alessandra e Rosario.

"Stanno ancora insieme, lo ha spoilerato la mamma di lui ad un'amica", si legge in un messaggio che in poche ore ha fatto il giro della rete e che molti fan di Temptation Island hanno commentato con un certo stupore.