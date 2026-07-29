Il futuro di Filippo Bisciglia potrebbe non essere più alla guida di Temptation Island, o meglio questo è quello che si vocifera in rete a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata dell'edizione 2026. Secondo Amedeo Venza, infatti, gli addetti ai lavori non sarebbero contenti del comportamento troppo di parte del conduttore in questa stagione e si dice che l'anno proprio potrebbe essere sostituito.

Critiche per il presentatore di Temptation Island

L'edizione 2026 di Temptation Island è stata un grande successo e la conferma di ciò arriva dagli ascolti sempre in crescita di settimana in settimana.

A non convincere del tutto il pubblico è stato Filippo Bisciglia, che si sarebbe intromesso spesso nei confronti tra i fidanzati al falò e in qualche occasione sembra aver influenzato le decisioni finali dei protagonisti (come quella che ha portato Francesca e Danilo a darsi un'altra chance nella penultima puntata).

Il comportamento del conduttore non sarebbe piaciuto neppure agli autori del reality, o meglio questo è quello che ha svelato Amedeo Venza su Instagram a poche ore dalla messa in onda dell'appuntamento che farà calare il sipario su questa stagione.

I dubbi sul futuro

"Gli addetti ai lavori non sarebbero entusiasti di Filippi in questa edizione", ha esordito l'esperto di gossip nel messaggio che ha dedicato al criticato presentatore di Temptation Island.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Bisciglia avrebbe messo in difficoltà la redazione anche durante le riprese in Calabria: "Era sempre di parte e difendeva l'indifendibile, per questo hanno dovuto interrompere le registrazioni e farlo ridimensionare. Si pensa ad una sostituzione nella prossima stagione".

Il parere degli spettatori

Mentre su Canale 5 andava in onda la penultima puntata di Temptation, molti fan usavano i social per criticare i ripetuti interventi di Bisciglia nei falò di confronto della serata.

"Quest'anno sta rompendo troppo", "Perché vuole far cambiare idea a tutti? Basta", "Dovrebbe rispettare le loro decisioni", "Filippo dev'essere licenziato, non è più uno scherzo", "Lui non può essere così spudoratamente di parte", "Perché vuole farli tornare insieme a tutti i costi?", "Ha influenzato sia Danilo e Francesca che Irisi e Andrea, non si fa così", si legge su X.