Sabrina e Giovanni hanno fatto particolarmente discutere anche nel mese dopo di Temptation Island. Durante la nona e ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia andata in onda mercoledì 29 luglio, i due si sono presentati da single.

Sabrina ha spiegato che Giovanni non ha voluto vederla perché non si è sentito pronto di avere un confronto pacifico e maturo con lei, essendo ancora arrabbiato e deluso.

Ma, nonostante ciò, il ragazzo ha accettato la richiesta di Filippo Bisciglia di vedere l'ex fidanzata, così che i due hanno dato vita a un faccia a faccia piuttosto infuocato.

Infatti, da una parte Sabrina ha cercato di colpevolizzare Giovanni per ciò che ha fatto con la tentatrice Elisa durante la permanenza nel villaggio, visto che si è chiuso in bagno con lei e l'ha raggiunta anche nella residenza dei single.

D'altro canto, Giovanni non è rimasto in silenzio, ma ha controbattuto dicendo che lei si voleva creare la storiella d'amore con il single Lory, che però le ha fatto capire che non era interessato, così da concederle solo un bacio, senza la possibilità di spingersi oltre.

Giovanni e Sabrina: cosa è successo con i single dopo Temptation Island

Giovanni, durante il confronto con Sabrina, ha ammesso di sentirsi ancora con la single Elisa, con cui aveva creato un bel rapporto spontaneo durante Temptation Island.

Al momento si stanno trattando da amici, a volte non sentendosi per giorni, con lei che è anche andata a Mykonos con le sue amiche.

Ma hanno mantenuto un rapporto, conversando per messaggio e con qualche videochiamata, con Giovanni che sembra disposto a rivederla e a vedere se ci può essere anche qualcosa di più.

Invece, Sabrina ha rivelato di non sentirsi più con Lory, visto anche che aveva percepito che non era interessato a lei durante la permanenza nel villaggio.

Alla fine, Giovanni e Sabrina hanno lasciato Temptation Island da soli, essendosi apparentemente lasciati in maniera definitiva.

Comunque, Giovanni potrebbe rincuorarsi con la possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, visto che figura tra le persone che sarebbero state contattate dalla produzione per un provino.