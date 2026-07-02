Una parte della seconda puntata di Temptation Island è stata dedicata alla coppia formata da Alessandra e Rosario, e in particolare al tradimento con la single Giada che lui ha ammesso pensando di non essere ripreso. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Daria Restaino su Instagram, però, i due non si sarebbero lasciati al falò di confronto definitivo: la mamma del giovane avrebbe anticipato ad una parente che il figlio sarebbe ancora legato alla ragazza con la quale ha partecipato al reality di Canale 5.

Il tradimento ammesso a Temptation Island

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island è stato dato molto spazio ad Alessandra e alle lacrime che ha versato quando ha scoperto un tradimento di Rosario del quale era all'oscuro.

Pensando di non essere ripreso dalle telecamere, infatti, il ragazzo ha ammesso di aver avuto un incontro passionale con Giada poco prima di lasciare Milano per trasferirsi con la compagna a Napoli.

"Stavamo già insieme, non è possibile. Mi ha tradita con lei, che è una mia ex amica. Che persona inutile. Chiedo il falò di confronto anticipato", ha detto la protagonista visibilmente turbata.

Il faccia a faccia in spiaggia non c'è stato perché Rosario si è rifiutato di interrompere l'avventura prima del previsto, così ci ha pensato Filippo Bisciglia a consolare una disperata Alessandra.

L'indiscrezione sulla fine del percorso

Molti spettatori di Temptation Island si sono detti convinti che il viaggio nei sentimenti di questa coppia si concluderà con un lieto fine, e una recente segnalazione sembrerebbe confermarlo.

"Alessandra e Rosario sono usciti insieme. Come lo so? Conosco la madre di lui e ha detto ad una mia parente che stanno ancora insieme. Posso darti conferma", si legge su Instagram a poche ore dalla fine della seconda puntata dell'edizione 2026 del reality Mediaset.

Ottimi ascolti contro il Mondiale

Dopo il successo dell'esordio, Temptation Island ha fatto registrare un boom di ascolti anche con la sua seconda puntata.

A guardare il reality lo scorso 1° luglio, infatti, sono stati 3,8 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato il 26,6%.

Questi numeri sono clamorosi soprattutto se si pensa che il reality ha sfidato la partita Belgio contro Senegal, valida per l'accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio.