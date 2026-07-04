Alessandra e Rosario, dopo lo spettro del passato emerge lo spoiler proibito: cosa succede a Temptation Island 2026

ATemptation Island 2026, il tormentato viaggio nei sentimenti di Alessandra e Rosario sembra già inesorabilmente in crisi. Le premesse non erano incoraggianti. La coppia napoletana, il cui destino sembrava irrevocabilmente segnato dalle ombre di antichi e mai sopiti tradimenti, dovrà affrontare nelle prossime ore una sfida enorme.

Nell'ultima puntata trasmessa il primo luglio su Canale 5, la loro vicenda ha assunto i contorni di una vera e propria tortura sentimentale.

Troppe ombre sono venute ad acuire la sofferenza di ferite mai rimarginata.

Temptation Island: il fantasma di Milano e l'inganno di Giada scuotono Alessandra

Gli autori del docu-reality di Maria De Filippi hanno messo a segno un autentico colpo di teatro psicologico introducendo nel villaggio dei fidanzati la single Giada. Non una figura indistinta tra la folla delle tentatrici, bensì uno spettro emerso direttamente dall'infanzia di Alessandra, un'amica dei giorni trascorsi a Milano quando entrambe erano ancora ragazzine.

Quell'idillio giovanile era naufragato anni addietro proprio a causa di Rosario, il quale, prima ancora di legarsi ufficialmente ad Alessandra, aveva tentato un approccio con l'amica.

Lontano dagli occhi della fidanzata, nel segreto solo apparente dei giardini della Calabria, Rosario non ha perso tempo. Ha riallacciato immediatamente i filtri della complicità con Giada, confessando persino davanti alle telecamere di aver continuato a frequentarla segretamente a ridosso del trasferimento di Alessandra a Napoli.

Una rivelazione che ha squarciato il velo delle illusioni: per Alessandra, la scoperta che il compagno portasse avanti questa trama sotterranea già prima dell'inizio del programma è stata devastante. "Mi sono fatta calpestare come un tappeto", ha gridato la ragazza in un pianto diroccato, prima di invocare un falò di confronto straordinario.

L'illusione dell'addio nella puntata del 1° luglio

L'esito di questa richiesta, offerto al pubblico nella puntata andata in onda mercoledì primo luglio, si è rivelato tuttavia un desolante buco nell'acqua.

Con l'indolenza tipica di chi crede di poter disporre a piacimento dei sentimenti altrui, Rosario ha risposto con un secco e fermo rifiuto, dichiarando di aver bisogno di ulteriore tempo per "capire meglio sé stesso" e sminuendo la gravità della propria condotta.

Alessandra è stata così abbandonata alla solitudine e alla disperazione della sua spiaggia, prigioniera di una relazione che già in passato era stata minata da una doppia vita di lui, diviso tra una fidanzata a Milano e una a Napoli.

All'epoca, mossa da una profonda e forse cieca dipendenza affettiva, lei scelse il perdono, abbandonò il lavoro al Nord e si trasferì all'ombra del Vesuvio per convivere.

Un sacrificio che oggi profuma di beffa.

Se le immagini televisive mostrano una frattura che l'orgoglio vorrebbe insanabile, i salotti virtuali dei social network raccontano una storia del tutto differente, dove il futuro si compie prima ancora che lo schermo possa registrarlo.

L'indiscrezione sul web e l'incognita delle penali targate Fascino

Un'indiscrezione sollevata dall'esperta di gossip Daria Restaino tramite la sua pagina Instagram ha squarciato la segretezza delle registrazioni. Secondo una fonte vicina alla coppia, i due avrebberogià lasciato il programma. E incredibilmente lo avrebbero abbandonato ancora uniti.

A tradire il patto del silenzio sarebbe stata proprio la madre di Rosario, la quale, conversando con una cerchia ristretta di conoscenti, si sarebbe lasciata sfuggire la verità: i due ragazzi si sono dunque perdonati e sono già tornati alla loro convivenza a Napoli.

Trattandosi di una fuga di notizie originata da un parente stretto, lo spoiler ha assunto rapidamente una forte parvenza di credibilità, rimbalzando di bacheca in bacheca.

Al momento, com'è ovvio, non esistono conferme ufficiali e tutto lascia presupporre che il vero verdetto verrà pronunciato nel corso del faccia a faccia previsto nelle prossime puntate. Anche perché la Fascino, storica casa di produzione del programma, tutela la narrazione imponendo ai concorrenti e ai loro familiari contratti di riservatezza (NDA) ferrei, validi fino alla messa in onda dell'ultimo speciale Un mese dopo.

Qualora la produzione accertasse che la colpa della fuga di notizie risiede proprio nelle confidenze della madre dello scapestrato Rosario, le conseguenze per la coppia non sarebbero narrative, bensì puramente economiche.

Il regolamento prevede infatti sanzioni severe: dal congelamento immediato del gettone di presenza e del cachet pattuito, fino a vere e proprie penali pecuniarie per il danno d'audience arrecato.

Resta da capire se il perdono di Alessandra sarà : solo il falò definitivo potrà svelare se l'amore, ancora una volta, avrà scelto la via della propria sottomissione.