Mercoledì 1° luglio, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island e tra i protagonisti ci sono anche Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. Parlando con alcuni tentatori presenti nel villaggio delle ragazze, la 23enne ha sparato a zero sul proprio partner: "Gli ho pagato l'affitto e la rata dell'auto". Inoltre la diretta interessata ha sostenuto che da tempo rifiuta approcci intimi col proprio fidanzato.

Le critiche da parte di Soraya

Soraya ha deciso di partecipare a Temptation Island, perché vuole capire se la relazione con Cristian può avere o meno un futuro: da tempo la ragazza, non si sente più desiderata dal proprio partner e addirittura crede che lui stia ancora con lei per convenienza.

Nella puntata in onda il 1° luglio, la 23enne si è aperta con alcuni single del villaggio: "A me dà fastidio averlo accanto, non lo sopporto più". A quel punto Soraya ha riferito che lei e Cristian hanno interessi completamenti diversi: "Il mio dubbio è che stia con me per convenienza". Incalzata dagli altri tentatori, la protagonista ha rincarato la dose sull'aspetto economico: "Prima di venire qui ho dovuto pagargli l'affitto perché non aveva soldi. Mi capita anche di pagargli la rata della macchina". E ancora: "Non facciamo l'amore da tempo, lo respingo". In un secondo video visto dal 28enne, la sua fidanzata ha aggiunto che secondo lei la relazione prosegue perché Cristian teme che possa perdere alcuni privilegi: "Non ha paura di perdere il lavoro, ma i viaggi pagati dai miei genitori".

Soraya Sabetta nel raccontare un retroscena legato ad un viaggio ha menzionato anche la fidanzata di suo fratello: "Anche lei sta con lui per soldi, ma a differenza di Cristian è più furba verso i miei genitori".

La reazione di Cristian

Il fatto che Soraya abbia riso di lui con il single Dimitri, sembra aver ferito molto Cristian: "Mi sento umiliato". Il giovane ha infatti spiegato che è accaduto una sola volta che la partner gli ha pagato l'affitto e la rata mensile della macchina. A seguire il 28enne ha riferito che per lui la libertà in un rapporto è un elemento fondamentale: "Non dirò mai alla mia fidanzata di non fare questo o quello o non andare in un posto. Perché neanche a me piace sentirmi vietare le cose, ma è una questione di fiducia".

Infine Cristian si è detto deluso del fatto che la fidanzata abbia permesso al single Dimitri di deriderlo.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento empatico nei confronti di Cristian: "Il primo fidanzato non tossico e Soraya lo tratta così". Un altro utente ha affermato: "Ma perché umiliare il proprio partner in quel modo?". Un altro spettatore ha commentato: "Ma se lei lo schifa, perché ancora ci sta insieme?". Tra gli utenti però c'è anche chi dà la colpa a Mascolino: "Se tu fidanzato permetti alla tua fidanzata di andare sempre in discoteca, è normale che prima o poi faccia degli incontri". Un utente ha pensato alla differenza di classe sociale: "La verità è che i ricchi vanno con i ricchi, così come i 'poveri' vanno con i loro simili". Infine c'è chi ha ironizzato: "Non Soraya che si mette contro anche la fidanzata del fratello".