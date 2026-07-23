Canale 5 si è affermato come leader indiscusso della prima serata televisiva di mercoledì 22 luglio 2026, grazie al successo travolgente di ‘Temptation Island’. Il celebre reality show, incentrato sulle dinamiche di coppia, ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico, registrando una media di 3.739.000 spettatori e conquistando un impressionante share del 31,6%. Questo risultato ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di distanziare nettamente le altre emittenti, dominando la fascia del prime time.

Ascolti TV: 'Temptation Island' consolida il primato

La puntata del 22 luglio ha visto ‘Temptation Island’ non solo confermare, ma anche consolidare il proprio successo, ribadendo la sua posizione di programma più seguito della serata. La concorrenza ha faticato a tenere il passo: Rai1, con la proposta cinematografica ‘Il diritto di contare’, si è posizionata al secondo posto con 1.648.000 spettatori e uno share del 12,7%. Seguono a distanza le altre reti: Italia1 ha trasmesso ‘Chicago P.D.’, che ha coinvolto 847.000 spettatori con il 6,2% di share. Rai3, con ‘Un Giorno in Pretura’, ha interessato 714.000 spettatori, raggiungendo il 5% di share. Su Rete4, il film ‘Il corriere – The Mule’ ha tenuto davanti allo schermo 531.000 spettatori (3,9% di share), mentre Rai2 con ‘Boston Blue’ ha registrato un ascolto medio di 520.000 spettatori, pari al 3,8%.

Infine, La7, con la replica di ‘La Giusta Distanza’, ha ottenuto la preferenza di 439.000 spettatori e un 3% di share.

Canale 5 leader anche nell'access prime time

Il successo di Canale 5 si è esteso anche alla fascia dell’access prime time, dove il programma ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto un ulteriore trionfo. Il game show ha attratto 4.381.000 spettatori, raggiungendo un notevole 28,2% di share. In questa stessa fascia, Rai1, con ‘L’Eredità Summer’, ha registrato 2.663.000 spettatori e un 17,2% di share. Questi dati complessivi sottolineano la forte capacità di Canale 5 di attrarre e fidelizzare il pubblico nelle serate televisive, dimostrando l'efficacia dei suoi format, sia nel genere reality che nei game show.

Il costante e elevato riscontro di ‘Temptation Island’ evidenzia la sua notevole capacità di mantenere viva l'attenzione del pubblico, anche nelle fasi più avanzate della stagione. Gli ascolti si mantengono stabilmente alti, superando costantemente la concorrenza. Il programma, guidato con successo da Filippo Bisciglia, si avvicina alle sue battute finali, ma il suo seguito rimane solido, consolidando la sua posizione come uno degli appuntamenti televisivi estivi di maggiore spicco e successo.