La seconda stagione di The Gentlemen, la serie TV ideata e diretta da Guy Ritchie, debutterà in esclusiva su Netflix il prossimo 3 settembre. A un anno dall'inizio della loro collaborazione nell'impero criminale di Bobby, i protagonisti Eddie e Susie si trovano ad affrontare nuove e complesse sfide. Le scelte sempre più azzardate di Bobby li costringono a prendere decisioni cruciali: agire o rischiare di perdere tutto. Questa nuova stagione, composta da otto episodi, introduce tra le sue suggestive location anche l'Italia, con scene girate sul celebre Lago Maggiore.

Le prime immagini e il teaser trailer diffusi da Netflix confermano il ritorno di volti noti come Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson e Vinnie Jones nei ruoli principali. Il cast si arricchisce significativamente con l'ingresso di importanti interpreti italiani: Sergio Castellitto vestirà i panni di Marco Moretti, un potente e spietato boss mafioso, mentre Michele Morrone interpreterà Cico Maldini, un faccendiere instabile coinvolto nel mercato criminale italiano. Benedetta Porcaroli sarà invece Bella, un personaggio chiave della stagione. A completare le nuove presenze internazionali figurano Amra Mallassi, Tyler Conti, il pugile britannico Chris Eubank Jr e la conduttrice televisiva Maya Jama.

L'Italia al centro delle nuove vicende e un cast ampliato

L'introduzione dell'Italia come ambientazione principale rappresenta una delle novità più significative della stagione. Il Lago Maggiore, con la sua bellezza riconosciuta a livello mondiale, farà da sfondo a momenti cruciali della narrazione, ampliando il contesto visivo e tematico della serie. Oltre agli attori già menzionati, il cast si espande ulteriormente con l'arrivo di Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Jasmine Blackborow, Michael Vu e Harry Goodwins. Tra i nuovi personaggi spiccano Joe Green, descritto come un amico d'infanzia di Susie, e la contessa italiana Bella, che si rivelerà un nuovo interesse per Eddie.

Nata come spin-off dell'omonimo film di Guy Ritchie, The Gentlemen ha rapidamente conquistato il pubblico globale.

La prima stagione ha scalato le classifiche di Netflix, entrando nella top 10 in oltre novanta Paesi e raggiungendo il primo posto in settantacinque nazioni tra il 2024 e il 2025, totalizzando circa cento milioni di visualizzazioni a livello mondiale. Questo successo ha consolidato la serie come un fenomeno internazionale.

Produzione e l'evoluzione narrativa della serie

La regia della nuova stagione vede il ritorno di Guy Ritchie, che co-firma gli episodi con Matthew Read. Anche Eran Creevy torna alla direzione, affiancato da Nick Rowland, una nuova aggiunta al team registico. Le riprese della seconda stagione sono già state completate, e la serie è attualmente in fase di post-produzione. Le nuove puntate promettono di essere ancora più cupe e ricche di colpi di scena rispetto alla prima, pur mantenendo l'inconfondibile tono ironico che ha caratterizzato il titolo fin dal suo debutto.

Theo James, che interpreta il protagonista Eddie Horniman, ha anticipato che la seconda stagione sorprenderà gli spettatori per la complessità delle nuove dinamiche criminali e la varietà delle ambientazioni. L'integrazione di attori italiani e di location iconiche come il Lago Maggiore sottolinea la volontà della produzione di espandere il contesto narrativo verso una dimensione europea più ampia. Dopo il suo straordinario debutto e la rapida ascesa nelle classifiche globali, The Gentlemen si prepara a rafforzare la sua posizione nel panorama seriale internazionale con questi otto nuovi episodi, attesi con grande interesse a inizio settembre.