La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per truffa aggravata nei confronti di Giuseppe Milazzo Andreani. La sentenza ribadisce la sua responsabilità penale per i fatti che hanno coinvolto Gianna Orrù, madre della nota showgirl Valeria Marini. Questa decisione giunge al termine di un lungo percorso giudiziario, durante il quale la signora Orrù si è costituita parte civile, assistita dal suo legale. La vicenda trae origine da un articolato rapporto fiduciario e da operazioni economiche che avrebbero causato un ingente danno patrimoniale alla vittima.

La reazione di Valeria Marini: "Giustizia è fatta"

Valeria Marini ha espresso profonda soddisfazione per l'esito del processo. La showgirl ha dichiarato che la sentenza della Corte rappresenta un chiaro riconoscimento della verità e della giustizia per sua madre. Ha sottolineato di aver sempre riposto fiducia nella magistratura e di essere felice che il percorso legale abbia condotto alla conferma della condanna già pronunciata in primo grado. La Corte d'Appello, pur escludendo l'aggravante della minorata difesa, ha determinato una lieve riduzione della pena, ma senza modificare l'accertamento del reato di truffa aggravata.

Le implicazioni della sentenza e il risarcimento

I giudici hanno stabilito che la concessione della sospensione condizionale della pena a Giuseppe Milazzo Andreani è subordinata al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale immediatamente esecutiva di circa 335 mila euro.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, il beneficio della sospensione condizionale non potrà essere riconosciuto all'imputato. Questa decisione della Corte d'Appello consolida ulteriormente l'impianto accusatorio già accolto in primo grado, rafforzando il percorso giudiziario volto a tutelare la persona offesa e a riconoscere pienamente le ragioni della parte civile.

Il ruolo della giustizia d'Appello

La conferma di una sentenza in appello costituisce un passaggio cruciale nel sistema giudiziario, come evidenziato anche da altri recenti pronunciamenti. La funzione primaria della Corte d'Appello è quella di riesaminare le decisioni emesse in primo grado, procedendo a una nuova valutazione delle responsabilità e delle prove acquisite.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della parte civile, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata e apportando solo una minima modifica relativa a una delle aggravanti contestate.