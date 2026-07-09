È stata presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione "Tutto l’amore che resta", la nuova serie Rai prodotta da Fabula Pictures. La fiction affronta il tema della disabilità senza stereotipi, distinguendosi come adattamento italiano della produzione francese "Lycée Toulouse-Lautrec".

Al centro della narrazione, Raoul Bova veste i panni del preside del Liceo Hellen Keller di Roma, un istituto pubblico specializzato nell’accoglienza e nel supporto di studenti con disabilità e neurodivergenze. La trama segue Vittoria, una diciassettenne la cui vita cambia radicalmente quando sua madre iscrive il fratello autistico Matteo proprio in questa scuola.

Inizialmente spaesata e costretta a uscire dalla sua zona di comfort, Vittoria si confronta con i propri pregiudizi, intraprendendo un percorso di integrazione e crescita personale all'interno di un nuovo gruppo di amici, tra fragilità e scoperte.

Il messaggio di inclusione e le voci dal set

Tra i personaggi chiave spicca Barbara, un’insegnante di educazione fisica con disabilità, interpretata da Chiara Bordi, che funge da punto di riferimento empatico per l’intera comunità scolastica. In una scena significativa, Barbara afferma con forza: “Sii onesta, sii sincera, non devi compatirli, non devi provare pietà”, sintetizzando il messaggio centrale della serie sul superamento dello stigma. Anche Federica Pagliaroli, che interpreta Gaia, ha condiviso la sua esperienza, dichiarando di essersi sentita “un po’ come Vittoria… catapultata lì, come outsider”, evidenziando le sfide dell’inserimento in un contesto nuovo e impegnativo, anche per chi non vive una condizione di disabilità.

Il regista Andrea Rebuzzi ha sottolineato una differenza fondamentale rispetto all’originale francese: l’ambientazione in una scuola pubblica. Questa scelta mira a evidenziare le sfide concrete legate a risorse e budget necessari per abbattere barriere e ostacoli. Rebuzzi ha ribadito l’intento della serie di mostrare che “la disabilità non è uno stigma ma una caratteristica naturale dei protagonisti”.

Il Liceo Hellen Keller: simbolo di emancipazione

Il nome del Liceo Hellen Keller, pur non corrispondendo a un istituto realmente esistente a Roma con tale denominazione, è un omaggio intenzionale alla figura di Helen Keller, attivista cieca e sorda, simbolo di emancipazione e del diritto allo studio per le persone con disabilità.

La scelta del nome rafforza il tema dell’inclusione e dell’empowerment scolastico promosso dalla serie.

La messa in onda di "Tutto l’amore che resta" si inserisce nella strategia della Rai per la stagione 2026-2027, volta a raccontare la complessità sociale attraverso produzioni drammatiche e socialmente impegnate. Fabula Pictures, nota per la sua attenzione alle tematiche di attualità, conferma il suo impegno nel proporre narrazioni innovative e inclusive. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo autentico sulle dinamiche scolastiche e familiari, promuovendo una rappresentazione moderna e non pietistica della disabilità e favorendo il superamento dei luoghi comuni.