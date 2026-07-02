Harika spingerà Suzan incinta dalle scale nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 6 luglio: la donna cadrà irrimediabilmente e perderà i sensi.

Le anticipazioni tv rivelano che Harika non farà del male a sua madre di proposito, ma si scontrerà con lei dopo aver saputo della gravidanza. La ragazza spingerà sua madre per farsi spazio e andare via di casa e non si accorgerà che Suzan si trova a un passo dalle scale.

Nebahat distrutta in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Suzan dirà a Nebahat che è incinta di suo marito.

La donna confesserà alla sua migliore amica che ha una relazione con Akif e la reazione non tarderà ad arrivare. Nebahat schiaffeggerà Suzan e poi andrà a casa da suo marito per affrontarlo e mettere fine al loro matrimonio. Akif sarà sconvolto e andrà un ufficio per chiedere al suo assistente di contattare un avvocato per tutelare le sue ricchezze. Nebahat, invece, avrà intenzione di organizzare una festa per il compleanno di Emel e mettere Akif con le spalle al muro. Quando tutti i ragazzi saranno riuniti alla villa, Nebahat dirà a suo marito che è pronta a rivelare che è stato lui a uccidere i loro genitori. Le cose non andranno affatto meglio a casa Manyaslı, perché la situazione tra Harike e sua madre precipiterà di colpo.

Lo scontro disastroso tra Harika e Suzan

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda lunedì 6 luglio, Suzan sarà al telefono con Akif quando Harika tornerà a casa prima. La ragazza chiederà dei soldi a sua madre e quando prenderà il denaro dalla borsa troverà una busta con delle analisi mediche. Quando Suzan si accorgerà di tutto sarà troppo tardi: Harika aprirà e vedrà la foto di un'ecografia. "Sei incinta?", dirà entusiasta abbracciando sua madre, "Avrò un fratellino". Suzan, però, spiegherà a sua figlia la verità: "Il figlio che aspetto non è di tuo padre". Harika non sentirà altro, andrà in camera sua e farà la valigia, in preda alla disperazione. Suzan proverà ad impedire alal ragazza di raggiungere la porta e Harika spingerà sua madre per farsi spazio. Questo gesto le costerà molto caro: Suzan precipiterà dalle scale e Harika sarà a dir poco sconvolta nel vederla priva di sensi.