Berk tornerà in libertà e si farà beffe di Kadir nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio: a scagionarlo sarà Omer per 20mila dollari.

Le anticipazioni tv rivelano che Omer cederà all'offerta di Akif che gli offrirà una somma di denaro per ritirare la denuncia. Il ragazzo resisterà per un po', ma poi accetterà per migliorare la sua vita e quella dei suoi fratelli.

L'arresto di Berk in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che la vita di Orhan sarà appesa a un filo e la famiglia sarà in pena per lui.

Kadir non avrà intenzione di farla passare liscia a Berk e per questo chiederà a Omer di andare a denunciarlo alla polizia, affinché paghi per il pestaggio subito dallo zio. La polizia arriverà a scuola e arresterà il ragazzo davanti a tutti i compagni. Per Berk sarà una grande sconfitta, ma potrà contare su un padre molto influente che tenterà di risolvere tutto. Akif riceverà la telefonata dal signor Resul Ozkaya, il padre di Berk, che gli parlerà dell'arresto e gli chiederà di occuparsi della questione perché lui è fuori città. Akif andrà subito in ospedale per capire come stia Orhan e chiedere a Sengul se offrendo dei soldi ai suoi nipoti potrebbe cavarsela. La zia spiegherà ad Akif che Kadir è irremovibile, ma suo fratello Omer è il più fragile e certamente cederebbe ad una buona offerta di denaro.

Appena lo zio starà meglio e i ragazzi torneranno al pollaio, Sengul avviserà Akif che convocherà Omer da lui in ufficio.

La lite tra Omer e Kadir in giardino

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio, Omer andrà da Akif e riceverà 20mila dollari in cambio del ritiro della denuncia contro Berk. In un primo momento il ragazzo rifiuterà, ma poi ripenserà alle condizioni in cui vive con i suoi fratelli e tornerà indietro. Omer porterà a casa 20 mila dollari, ma suo fratello Kadir non la prenderà bene e i due arriveranno quasi alle mani. Come se non bastasse. Berk arriverà davanti al pollaio con una macchina costosa e riderà di loro. "Tutto ha un prezzo", dirà beffandosi di Kadir e vantandosi dii essere tornato in libertà. La serata finirà in maniera disastrosa perché Emel brucerà i 20mila dollari nel fuoco. Per la bambina, infatti, sarà insopportabile vedere che i suoi fratelli litigano a causa dei soldi.