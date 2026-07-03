Kenan perderà la vita in un incidente dopo aver saputo che Suzan lo tradisce con Akif nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 8 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Kenan perderà il controllo dell'auto e finirà in un burrone con Akif. I soccorsi arriveranno subito, ma il marito di Suzan non ce la farà: per Harika sarà l'ennesimo dolore. In ospedale, Doruk starà accanto alla sua ex in un momento così drammatico.

Gli inganni di Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che la tensione non accennerà a diminuire nella famiglia Atakul.

Akif non avrà nessuna intenzione di sottostare al ricatto di Nebahat alla festa di Emel e per questo studierà un piano. L'uomo farà credere a sua moglie che le darà tutto quello che ha in cambio del divorzio e del suo silenzio sull'omicidio di Veli. Akif, in realtà, userà questa strategia solo per tenere buona Nebahat e con lo stesso scopo prometterà a Suzan che presto la sposerà. a situazione, però, precipiterà di colpo quando Nebahat scoprirà che Akif ha corrotto il suo avvocato. La madre di Doruk scoprirà che suo marito l'ha ingannata e dopo il divorzio lei resterà senza una lira. In preda alla rabbia, Nebahat telefonerà ad Akif che in quel momento si troverà con Kenan e sarà anche ubriaco dopo un pranzo di lavoro.

La telefonata che cambierà i destini di tutti

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 8 luglio, la telefonata di Nebahat partirà in vivavoce in macchina. Kenan, quindi, scoprirà in questo modo che Suzan lo tradisce da tempo con Akif, suo socio e migliore amico. L'uomo perderà il controllo e si scaglierà contro Akif pur essendo alla guida. L'auto finirà fuori strada in poco tempo e terminerà la sua corsa in un burrone. La situazione sarà gravissima: dopo l'arrivo dei soccorsi, Akif e Kenan saranno portati in ospedale e sottoposti a un delicato intervento. Doruk e Nebahat, dopo ore di attesa, riceveranno una bella notizia: Akif ce la farà. Per Suzan e Harika, però, arriverà una tragica realtà: Kenan è deceduto e per lui non c'è stato nulla da fare. La ragazza e sua madre saranno disperate e Harika crollerà tra le braccia di Doruk.