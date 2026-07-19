Suzan abbraccerà per la prima volta con affetto Omer nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: sarà un momento ricco di emozioni.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan avrà intenzione di adottare Omer e dargli la metà dei suoi averi. Harika, però, sarà molto gelosa e pronta ad agire per impedirlo.

Un nuovo inizio in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Omer verrà a sapere che sua madre e Suzan e lo scoprirà nel peggiore dei modi. Akif, infatti, sarà in guerra con la sua ex amante e coglierà al volo l'occasione appena conoscerà grazie a Sengul l'identità del suo figlio segreto.

Durante la festa di beneficienza della scuola, Akif prenderà il microfono e annuncerà a tutti che Suzan è la madre di Omer. Il caos non si farà attendere: Harika avrà una crisi che costringerà sua madre a seguirla per calmarla. Omer, invece, piangerà ma ci metterà un po' di tempo per realizzare. Nei giorni seguenti, il ragazzo si sentirà rifiutato, ma quando Suzan lo chiamerà nel suo ufficio si riaccenderà la speranza. La donna deluderà le aspettative di suo figlio, visto che gli chiederà di firmare la rinuncia al test del Dna. Le cose tra madre e figlio non partiranno affatto nel modo giusto, ma cambieranno di lì a poco. All'uscita dall'ufficio, Nebahat sarà pronta ad investire Suzan e Omer si accorgerà di tutto appena in tempo.

Il gesto di Omer che cambierà tutto

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Omer salverà la vita a Suzan e questo cambierà il loro rapporto. Il ragazzo finirà in ospedale al posto di sua madre che sarà commossa dal gesto e si renderà conto del grande valore di suo figlio. Suzan accoglierà Omer in casa e dopo aver cenato con lui lo inviterà peri l weekend. In questa occasione, ci sarà una forte complicità tra madre e figlio che si divertiranno insieme guardando un film. Suzan sarà decisa: adotterà Omer e gli darà la metà delle sue proprietà. Quando accompagnerà suo figlio al taxi, Suzan gli chiederà un abbraccio e tra loro l'affetto sarà innegabile. Il momento, molto emozionante, sarà spiato da Harika che dalla finestra della sua stanza giurerà che non permetterà a Omer di portarle via sua madre.