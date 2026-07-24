Nelle prossime puntate della nuova soap turca Tutto per la mia famiglia, Kadir erediterà tantissimo denaro, dopo essere finito in carcere ingiustamente.

Erhan esce dal coma e scagiona Kadir

Ben presto, Akif ferirà gravemente il suo assistente Erhan, appena consegnerà a suo figlio Doruk il filmato che lo accusa come responsabile del decesso di Veli, il padre dei fratelli Eren. A quel punto, Akif riuscirà a far finire in prigione Kadir, dopo averlo incastrato per il ferimento di Erhan, per allontanarlo da sua figlia Melisa. Dopo l’arresto del fratello, Omer, Asiye e la piccola Emel verranno portati temporaneamente in una struttura per orfani dallo zio Orhan, il quale verrà sfrattato di casa con la moglie Sengul, per non aver pagato delle bollette.

Appena uscirà dal coma, Erhan scagionerà subito Kadir, raccontando alle autorità ciò che è accaduto veramente.

Akif messo alle strette da Doruk, Kadir decide di aprire un ristorante

A consentire la liberazione di Kadir in realtà sarà Doruk, appena scoprirà che suo padre Akif è il vero colpevole del ferimento di Erhan. In particolare, il ragazzo costringerà il proprio genitore ad acquistare la vecchia casa in cui vivevano Sengul e Orhan, per consentirgli di accogliere di nuovo i nipoti Omer, Kadir, Asiye e Emel.

Dopo essersi ricongiunto con i suoi fratelli, Kadir tornerà a lavorare, e riceverà una bellissima notizia. In particolare, la vita degli Eren cambierà grazie a Salih, conosciuto da Kadir durante la detenzione in carcere.

Prima di morire, l’anziano uomo lascerà tantissimi soldi in eredità a Kadir, in memoria del figlio deceduto a causa di un incidente stradale. Appena riceverà il denaro, Kadir deciderà di aprire un ristorante su consiglio di sua zia Sengul.

Riepilogo sull’arresto di Omer

In precedenza, anche Omer ha fatto i conti con la giustizia, dopo essersi intromesso in una rissa. Il ragazzo è finito in carcere con l’accusa di aver aggredito Tolga, l'ex ragazzo di Ayse. Per far scagionare il fratello, Kadir ha fatto subito visita in ospedale a Tolga, e gli ha implorato di ritirare la denuncia, offrendosi come bersaglio della sua rabbia, all'insaputa dei suoi familiari.