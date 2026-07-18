Tutto per la mia famiglia si estende anche nel weekend: dal 18 luglio va in onda anche il sabato e la domenica alle 17.50.

Le anticipazioni tv raccontano che nelle prossime puntate Omer e Suzan si ritroveranno come madre e figlio. A minare il rapporto appena nato, però, ci penserà Harika che non si rassegnerà all'idea di dividere il patrimonio e l'affetto di sua madre.

Ancora spazio per Tutto per la mia famiglia

Un nuovo cambio sulla programmazione di Canale 5 farà felici i fan di Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti quattro fratelli.

A partire da oggi, 18 luglio, l'appuntamento si estende anche per il weekend: ci sarà una puntata alle 17.50 il sabato, subito dopo Be my sunshine, e la domenica dopo il film del pomeriggio, sempre alle 17.50. Le storie di Kadir, Asiye, Emel e Omer nei prossimi giorni saranno ricche di colpi di scena che cambieranno i destini dei protagonisti. Innanzi tutto, emergerà che Omer è il figlio di Suzan e a dirlo al microfono sarà Akif. L'imprenditore penserà di fare un dispetto alla sua ex amante, colpevole di voler seminare zizzania tra lui e sua moglie Nebahat. La notizia gelerà Omer che fino a quel momento aveva sempre creduto di essere orfano e darà vita a una nuova speranza per lui. Suzan in un primo momento si lascerà condizionare da Harika che sarà furiosa all'idea di avere Omer per fratello.

La donna chiederà a suo figlio di rinunciare al test del Dna. Presto, però, cambierà idea.

Harika non potrà accettare Omer in famiglia

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, la vita di Omer cambierà radicalmente. Suzan accoglierà suo figlio in casa quando lui le salverà la vita. La donna sarà chiara con Harika: deve accettare suo fratello, non le lascerà altra scelta. Suzan avrà intenzione di chiedere l'affidamento di Omer e occuparsi di lui, ma non dimenticherà il legame con i fratelli. Sapendo quanto Omer tenga alla sua famiglia, Suzan non gli imporrà di vivere con lei, ma progetterà di comprare una casa per lui e i suoi fratelli. Omer vedrà finalmente la sua vita cambiare in meglio, ma Harika sarà pronta a fargliela pagare. La ragazza sarà disposta a tutto pur di liberarsi definitivamente di Omer.