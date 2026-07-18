Cambio di programmazione in vista per Tutto per la mia famiglia. Con l'arrivo della nuova stagione televisiva di Canale 5, il palinsesto del daytime subirà importanti modifiche e, tra i programmi che potrebbero essere penalizzati, figura anche la popolare soap turca. Da settembre, infatti, il ritorno di trasmissioni di punta come Uomini e Donne e Amici ridurrà sensibilmente gli spazi disponibili per le fiction quotidiane.

Tutto per la mia famiglia verso lo stop nel daytime di Canale 5

L'inizio della stagione autunnale comporterà una vera e propria rivoluzione nella programmazione pomeridiana e festiva di Canale 5.

Dopo la pausa estiva torneranno in onda gli storici appuntamenti con Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, e il daytime di Amici, programmi che tradizionalmente occupano una parte significativa del palinsesto.

Proprio per questo motivo, Tutto per la mia famiglia rischia di perdere il proprio spazio nella fascia pomeridiana. La soap, che negli ultimi mesi ha accompagnato il pubblico con episodi quotidiani, potrebbe essere temporaneamente sospesa per lasciare spazio ai format di punta della rete.

La soap potrebbe tornare nell'estate 2027

Al momento non è stata ufficializzata una decisione definitiva, ma l'ipotesi più accreditata è quella di una sospensione temporanea. In questo scenario, Tutto per la mia famiglia verrebbe messa in stand-by durante l'autunno e l'inverno, per poi tornare in onda nella prossima stagione estiva, quando il palinsesto di Canale 5 sarà nuovamente alleggerito dalla pausa dei principali programmi di intrattenimento.

Una strategia già adottata in passato da Mediaset con altre produzioni straniere, utilizzate per coprire la programmazione estiva e garantire continuità al pubblico anche nei mesi di pausa dei programmi di maggiore richiamo.

Perché cambia la programmazione di Canale 5

La riorganizzazione del daytime è legata alla ripartenza della stagione televisiva. Con il ritorno di Uomini e Donne, Amici e degli altri appuntamenti fissi del palinsesto, gli spazi a disposizione per le soap si riducono inevitabilmente.

La scelta consentirebbe alla rete di concentrare l'offerta sui programmi che storicamente registrano gli ascolti più elevati durante il periodo autunnale, rinviando la messa in onda delle soap ai mesi estivi, quando la concorrenza televisiva è meno intensa.

I fan attendono una conferma ufficiale

Per il momento, i telespettatori dovranno attendere la presentazione definitiva dei palinsesti per conoscere il destino della serie. La possibile sospensione di Tutto per la mia famiglia rappresenterebbe un cambiamento significativo per gli appassionati della soap, che sperano comunque di poter ritrovare i nuovi episodi nella prossima estate senza un'interruzione definitiva.