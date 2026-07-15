Importanti novità per i telespettatori di Tutto per la mia famiglia. A partire da mercoledì 16 luglio, la serie subirà una significativa modifica nella programmazione pomeridiana, con una riduzione degli episodi trasmessi dal lunedì al venerdì. Allo stesso tempo, però, il titolo farà il suo esordio anche nel palinsesto del weekend, con una doppia puntata prevista il sabato e la domenica.
Un solo episodio nel daytime feriale e nuovo orario
Dal 16 luglio, Tutto per la mia famiglia sarà trasmesso con un solo episodio al giorno nel daytime feriale. La soap andrà in onda intorno alle 17:30, subito dopo Far Away, che a sua volta slitterà alle 16:35.
La modifica comporta quindi una riduzione dello spazio quotidiano dedicato alla serie, pur mantenendola nella fascia pomeridiana di Canale 5. Il cambiamento rientra nel riassetto della programmazione estiva della rete.
La serie debutta anche nel weekend
La principale novità riguarda però il fine settimana. A partire da sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, Tutto per la mia famiglia entrerà ufficialmente anche nella programmazione del weekend.
La serie sarà trasmessa dalle 17:05 alle 18:40, occupando un'ampia fascia del pomeriggio con più episodi consecutivi. Una scelta che permetterà agli appassionati di recuperare terreno e seguire un numero maggiore di puntate rispetto alla programmazione infrasettimanale.
Obiettivo: trainare The Wall con Max Giusti
L'inserimento di Tutto per la mia famiglia nel weekend ha anche una precisa strategia di palinsesto. La serie, infatti, avrà il compito di garantire un buon traino a "The Wall", il game show condotto da Max Giusti, in onda subito dopo.
La rete punta così a sfruttare il buon seguito della serie per accompagnare il pubblico verso la fascia preserale, rafforzando gli ascolti dell'intera programmazione del fine settimana.
Come cambia la programmazione
Ecco il nuovo schema di messa in onda di Tutto per la mia famiglia:
- Dal 16 luglio (dal lunedì al venerdì): un solo episodio alle 17:30 circa, dopo Far Away (in onda dalle 16:35).
- Dal weekend del 19 e 20 luglio: appuntamento anche sabato e domenica dalle 17:05 alle 18:40, prima di The Wall con Max Giusti.
Con queste modifiche, la serie riduce la propria presenza nel daytime feriale ma conquista un nuovo spazio nel fine settimana, diventando uno dei principali appuntamenti del pomeriggio estivo di Canale 5.