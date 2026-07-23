I quattro fratelli si separeranno alla fine della prima stagione di Tutto per la mia famiglia: Kadir sarà in carcere, Omer in un istituto e Asiye e Emel in un'altra struttura.

Le anticipazioni tv rivelano che l'amore e la forza di volontà non basteranno a tenere uniti Omer, Kadir, Asiye e la piccola Emel. Il destino giocherà ancora a loro sfavore e dietro tutti i guai ci sarà sempre Akif.

Finale amaro per Tutto per la mia famiglia: l'arresto di Kadir

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che per Omer, Kadir, Asiye e la piccola Emel non ci sarà pace.

I quattro fratelli non avranno nessun lieto fine, almeno per la prima stagione che si avvia verso le ultime puntate. Akif giocherà ancora una volta un ruolo fondamentale nell'amaro destino dei protagonisti che si ritroveranno a pagare per le sue colpe. Il padre di Doruk ha già tolto la vita a Veli e la madre dei ragazzi era con lui quando ha subito un terribile incidente che le ha dato la morte. Akif colpirà ancora e questa volta lo farà per proteggere la sua libertà: Erhan lo ricatterà con il video dell'omicidio di Veli e lui non ci penserà due volte ad aggredirlo. Durante lo scontro partirà un colpo di pistola e Akif avrà la meglio: i guai ricadranno su Kadir. Quest'ultimo arriverà per soccorrere Erhan e Atakul lo colpirà alle spalle, inscenando una finta rapina.

Kadir finirà in prigione, incastrato da Akif, e i suoi fratelli saranno in seria difficoltà.

L'intera famiglia Eren senza una casa

Nell'ultima puntata della prima stagione di Tutto per la mia famiglia, Hilmi andrà dagli Eren a riscuotere l'affitto. Orhan sarà in sedia a rotelle dopo aver salvato la vita a Doruk e Sengul avrà gravi difficoltà economiche dopo aver litigato con Akif. A Hilmi, però, non interesserà tutto questo e sfratterà i suoi inquilini, inclusi i ragazzi che dovranno liberare il pollaio. Sengul e la sua famiglia riceveranno l'ospitalità di Sebahat, ma Omer e Asiye saranno stanchi di chiedere aiuto. I due fratelli andranno a trovare Kadir in carcere pe comunicargli la loro scelta: l'istituto.

Omer dovrà separarsi dalle sue sorelle per andare in una struttura di accoglienza. Asiye e Emel saranno nello stesso istituto. Un finale molto amaro per la prima stagione che si chiuderà senza sorrisi.