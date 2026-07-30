Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5 raccontano che Suzan e Harika avranno importanti problemi economici. Omer si offrirà di aiutare la madre e la sorellastra. Il ragazzo arriverà a pagare gli studi scolastici della sorellastra.

Suzan e Harika diventano povere

Tutto inizierà quando Suzan diventata povera sarà costretta a rinunciare a tutte le sue proprietà. La donna troverà riparo in un albergo economico. La situazione non andrà a genio ad Harika, la quale accuserà la genitrice di averla messa a disagio coi suoi amici.

La giovane comunque continuerà a frequentare il collegio, fingendo che non sia successo nulla. Suzan, invece, accetterà un lavoro come commessa per ottenere un pasto caldo. La nuova vita della donna divertirà Nebahat, la quale andrà a comprare dei vestiti nell'attività dove lavora con l'intenzione di prenderla in giro. Ad un certo punto, Suzan affitterà una casetta dopo aver passato una notte nel pollaio dei fratelli Eren insieme alla figlia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Omer paga la retta scolastica di Harika

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Suzan ritroverà il figlio Omer dopo essere andata a vivere nello stesso quartiere.

Kadir, intanto, verrà scagionato dopo essere stato ingiustamente accusato di tentato omicidio. Qualche tempo dopo, il maggiore degli Eren scoprirà che Salih, un suo ex compagno di cella, gli ha lasciato una cospicua eredità.

Kadir, a questo punto, farà molti doni ai fratelli anche se si farà promettere di usare i soldi con criterio.

Omer, intanto, porterà un po' di viveri a Suzan e Harika dopo aver capito che navigano in acque cattive. Il ragazzo inoltre pagherà gli studi scolastici della sorellastra dal valore di 15 mila lire turche. Omer chiederà al preside del collegio di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Harika inizierà così a crederà che sia stato Tolga a pagare la sua permanenza nel collegio.

Aybike ha spinto Asiye verso la trappola organizzata da Tolga

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio su Canale 5, la voce sull'aggressione ad Harika ha fatto in breve tempo il giro di tutto il liceo Ataman.

Omer è stato licenziato come tutor privato ma per lui le sventure non sono terminate. Harika ha deciso di vendicarsi, convincendo Suzan a convocare il consiglio scolastico per farlo espellere dall'istituto. Akif. ha preso le difese di Omer, riuscendo a farlo rimanere. Infine Aybike ha fatto leva sule evidenti difficoltà economiche di Asiye, spingendola verso la trappola di Tolga.