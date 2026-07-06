Negli episodi della soap turca Tutto per la mia famiglia, in programmazione su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026, dopo aver capito di essersi innamorato, Doruk Atakul (Onur Seyit Yaran) ammetterà i suoi sentimenti ad Asiye Eren (Su Burcu Yazgi Coskun), quando le farà gli auguri per il suo compleanno.

Orhan convince i fratelli Eren a non partire, Kadir non si fida di Doruk

Orhan uscirà dall’ospedale, e riuscirà a impedire ai fratelli Eren di trasferirsi a Adiyaman, con un appello disperato.

Intanto, Sengul si aprirà con Akif sulla sua storia, e gli rivelerà anche che il denaro consegnato a Omer è stato bruciato.

Nel contempo, Doruk confesserà il suo amore ad Asiye il giorno del suo compleanno, sotto lo sguardo di Kadir. Quest’ultimo deciderà di osservare il comportamento di Doruk per proteggere sua sorella Asiye, per il fatto di non vederlo di buon occhio.

Harika tenta di far espellere Asiye dalla scuola

Successivamente, Harika tenterà di far cacciare Asiye dalla scuola, nascondendo le domande rubate di un compito nel suo zaino: a intervenire ci penserà Doruk, dandosi la colpa del furto.

Per finire, Kadir, Ömer, Asiye e la piccola Emel scopriranno che loro zia Sangul ha utilizzato il denaro di Suzan per pagare la retta scolastica di Aybike e Ogulcan invece di consegnarlo a loro.

Riepilogo: Doruk è riuscito a farsi perdonare da Asiye

In precedenza, Doruk e Asiye si sono recati ad Ankara per prendere parte a una gara canora, portandosi a casa la vittoria. Dopo aver rischiato di perdere suo padre Akif a causa di un incidente, Doruk si è reso conto di essersi preso una cotta per Asiye, così ha cominciato a corteggiarla. Appena ha notato il cambio di atteggiamento del suo migliore amico, Berk l’ha spinto a confessargli di voler fare breccia nel cuore di Asiye.Inoltre, Berk ha registrato la voce di Doruk, quando gli ha confidato di voler aiutare la sua compagna di scuola economicamente. Asiye si è allontanata da Doruk, appena ha ascoltato ciò che ha detto su di lei. Dopo aver scoperto di essere caduto nella trappola del suo amico, Doruk è riuscito a riconquistarsi la fiducia di Asiye, facendosi assumere nel locale in cui lavora.