Nelle puntate della soap Tutto per la mia famiglia, in onda dal 20 al 24 luglio 2026 su Canale 5, il giovane Omer Eren (Yiğit Koçak) verrà a conoscenza nel peggior modo possibile di essere stato adottato dagli ormai defunti Veli (Cengiz Tangör) e Hatice (Güzin Alkan), poiché la sua vera madre è Suzan Ercan (Ahu Yağtu). A far scoprire la verità al diciassettenne, ci penserà l’imprenditore Akif Atakul (Celil Nalçakan) nel corso di un evento benefico.

Akif si vendica della sua ex amante, Harika disprezza sua madre Suzan

Appena Ogulcan ripagherà il debito, Salih farà sapere a Mazlum di essere stato risarcito dall'assicurazione.

Nel contempo, Omer vorrà partecipare alla recita ideata da Ogulcan per il compito di teatro. Ben presto, Akif Atakul si vendicherà della sua ex amante Suzan, ad una raccolta benefica organizzata nel collegio Ataman, rivelando pubblicamente che Omer è il suo figlio biologico. La reazione di Harika sarà durissima, visto che disprezzerà sua madre Suzan in preda alla rabbia, dicendole che non considererà mai Omer suo fratello. Poco dopo, Suzan verrà affrontata anche dal figlio ritrovato Omer, il quale grazie al confronto, apprenderà che suo padre non sa della sua esistenza, e di essere stato abbandonato alla nascita da suo nonno.

Successivamente, Omer trascorrerà del tempo con sua madre Suzan, anche se Harika farà di tutto per ostacolare il loro rapporto nascente.

Kadir e Omer in difficoltà, Orhan non perdona la moglie

In seguito, dopo l’arrivo a scuola, Tolga metterà in difficoltà Omer e Kadir, e sarà inevitabile uno scontro fisico.

Per terminare, Orhan si rifiuterà di perdonare la moglie Sengul, quando manifesterà la volontà di tornare a casa.

Riepilogo: Orhan ha chiesto il divorzio a Sengul

Precedentemente, Orhan ha chiesto il divorzio alla moglie Sengul, stanco dei suoi comportamenti. In particolare, quest’ultima ha scatenato la furia del marito, per aver svelato a Nebahat che Suzan ha abbandonato il figlio Omer quando era una ragazza. Nebahat non ha perso tempo per parlare della questione con il marito Akif, il quale ha deciso di ferire l’ex amante Suzan facendo venire alla luce il suo segreto.