Negli appuntamenti della soap turca Tutto per la mia famiglia [VIDEO], in programmazione da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2026, si assisterà al rapimento di Tolga (Berk Ali Çatal), Asiye (Burcu Yazgı Coşkun) invece interromperà la sua storia d’amore con Doruk (Onur Seyit Yaran).

Doruk si chiude in un profondo silenzio

Doruk, Omer, Berk e Ogulcan sequestreranno Tolga, per costringerlo a confessare di essere stato lui a sostituire la pistola di scena con una vera.

Nel contempo, Sengul chiederà ospitalità alla sorella Sermin, invece Suzan lavorerà come commessa.

Ben presto, Sengul verrà assunta come domestica grazie al nipote Doruk. Berk invece chiederà ad Aybike di aiutarlo con la chimica, quando la sorprenderà studiare in biblioteca.

Successivamente, Doruk verrà lasciato dalla sua fidanzata Asiye, dopo essersi chiuso in un profondo silenzio a causa del ricatto Tolga. In particolare, quest’ultimo costringerà Doruk a non svelare a nessuno i crimini commessi da suo padre Akif.

Cemile scopre che sua sorella Yeliz è sparita da mesi

Intanto, Cemile porterà avanti le ricerche per rintracciare sua sorella Yeliz, e sprofonderà nello sconforto, appena verrà a conoscenza che questa sua impresa è impossibile, poiché è sparita da diversi mesi.

Per terminare, Nebahat pretenderà di ricevere delle spiegazioni dal marito Akif, appena scoprirà grazie a Doruk che ha favorito la riammissione di Tolga a scuola.

Riepilogo sul ferimento di Orhan avvenuto a causa di Tolga

In precedenza, Tolga ha sabotato la recita scolastica inserendo una pistola vera intestata a suo padre per vendicarsi. Appena il suo amico Berk ha rischiato di ostacolare il suo piano, Tolga l’ha rinchiuso in uno sgabuzzino. Tuttavia, dopo essere stato liberato da una bidella, Berk ha fatto in tempo ad avvertire Orhan. Quest’ultimo è intervenuto durante lo spettacolo, per impedire a Omer di premere il grilletto. L’anziano uomo è salito sul palco, proprio quando è partito un colpo di pistola. Dopo essere stato ferito accidentalmente, Orhan è finito in ospedale d’urgenza e a seguito dell’intervento, sua moglie Sengul ha appreso che potrà rimanere paralizzato a vita.