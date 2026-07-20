Negli appuntamenti della soap turca Tutto per la mia famiglia, che occuperanno Canale 5 da lunedì 27 a domenica 2 agosto 2026, Erhan la farà pagare al suo capo Akif, utilizzando il video che lo incastra per la morte di Veli Eren, per averlo spinto giù dal palazzo.

Tolga espulso dalla scuola, Akif costringe la figlia Melisa a lasciare Kadir

Harika convincerà sua madre Suzan a convocare il consiglio scolastico per far espellere Omer, ma a intervenire ci penserà Akif. Quest’ultimo prenderà le difese di Omer, e farà il possibile per farlo rimanere nell’istituto.

Sempre a proposito di Akif, sarà deciso a licenziare Kadir, appena scoprirà che ha una relazione con sua figlia Melisa. In preda alla furia, l’imprenditore farà un passo indietro nei confronti di Omer, visto che minaccerà di espellere i fratelli Eren dalla scuola, se sua figlia non lascerà Kadir.

Successivamente, Doruk, Kadir, Omer e Ogulcan decideranno di affrontare Tolga, con la convinzione che sia stato lui a diffondere le fotografie compromettenti di Asiye e Aybike. Tolga verrà espulso, appena verrà proiettato sul maxi schermo della scuola il filmato in cui ammetterà il suo coinvolgimento con la faccenda.

Suzan e Harika vengono cacciate dalla signora Sibel

Spazio anche a Erhan, che stanco dei continui soprusi e dei maltrattamenti subiti dal suo capo Akif, si vendicherà inviando a Doruk il video della morte di Veli.

Per finire, la signora Sibel caccerà Suzan e la figlia Harika da casa sua dopo averle ospitate: in particolare, quest’ultima verrà sorpresa intenta a rubare un paio di orecchini.

Riepilogo sull’alleanza tra Suzan e Erhan contro Akif

In precedenza, Suzan ha deciso di colpire il suo ex amante Akif, cercando delle prove per smascherare i suoi affari illeciti e ha convinto Erhan a stringere un accordo. Ben presto, quest’ultimo è entrato in possesso del filmato che mostra la morte di Veli Eren. Quest’ultimo è deceduto tragicamente sul lavoro, durante uno scontro violento con Akif, dopo essere precipitato da un cantiere edile. Poco prima, anche la moglie Hatice ha perso la vita accidentalmente, quindi i quattro figli Kadir, Omer, Asiye ed Emel sono rimasti orfani.