Nei prossimi appuntamenti della soap turca Tutto per la mia famiglia, Orhan Eren (Cüneyt Mete) rimarrà paralizzato, dopo aver fatto da scudo con il suo corpo al giovane Doruk Atakul (Onur Seyit Yaran).

Asiye in pericolo, Tolga si vendica di Omer e Kadir

Ben presto, Tolga si prenderà gioco di Asiye e Aybike, facendo credere a entrambe di essere state assunte come cameriere in una festa privata. Appena arriveranno sul posto, le due ragazze verranno importunate da alcuni uomini. A quel punto, Asiye cercherà di difendersi, ma finirà per battere la testa sul ciglio della piscina dopo essere stata aggredita da Alper.

Appena si riprenderà, la giovane nasconderà ai fratelli Omer e Kadir ciò che le è successo. Tuttavia, a metterla in difficoltà ci penserà Tolga, mostrando una sua foto compromettente con Alper a tutto il collegio.

Omer e Kadir daranno una lezione a Tolga, facendogli un filmato in cui confesserà di aver messo in pericolo Asiye e Aybike. La reazione del padre del ragazzo sarà durissima, visto che Tolga verrà ritirato dal collegio. Quest’ultimo si vendicherà, sostituendo una pistola giocattolo con una vera, in uno spettacolo del suo amico Berk.

Orhan finisce in ospedale

Tolga rinchiuderà Berk in una stanza, ma a liberarlo ci penserà una bidella. Dopo essere stato avvisato in tempo, Orhan si precipiterà di corsa sul palco, per impedire al nipote Omer di sparare a Doruk con la pistola scambiata da Tolga.

Purtroppo, Omer premerà il grilletto e finirà per ferire suo zio Orhan al posto di Doruk. Dopo aver affrontato un difficile intervento chirurgico, l’anziano uomo finirà su una sedia a rotelle, e cadrà nella disperazione totale.

Riepilogo sull’arresto di Omer

In precedenza, la festa di compleanno di Omer è stata rovinata dall’arrivo improvviso di Berk e Tolga. Quest’ultimo ha umiliato il festeggiato davanti a tutti gli invitati, finendo per fargli perdere il controllo. Dopo aver fatto svenire Tolga in preda alla furia, Omer è finito in carcere per la brutale aggressione. A quel punto, per proteggere il fratello, Kadir ha implorato Tolga di ritirare la denuncia. Appena Omer è stato scagionato, Sengul ha scoperto che il ragazzo è il figlio biologico di Suzan ascoltando una conversazione per caso.