La quarta stagione di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) proseguirà con un episodio ricco di tensione e momenti carichi di emozione. La puntata, in onda venerdì 24 luglio alle 16:45 su Canale 5, metterà al centro della scena i difficili rapporti tra i protagonisti, tra vecchi rancori che torneranno a galla e tentativi di riconciliazione destinati a rivelarsi più complicati del previsto. Mentre a scuola esploderà un nuovo confronto che coinvolgerà Omer, Kadir e Tolga, Suzan proverà a recuperare il rapporto con il figlio, senza immaginare che la serata prenderà una direzione ben diversa da quella sperata.

Tolga torna a provocare Omer e Kadir

L'arrivo di Tolga a scuola sarà sufficiente per riaccendere tensioni mai realmente sopite. Il ragazzo non perderà tempo e inizierà subito a provocare Omer e Kadir, dando vita a un clima sempre più acceso. Le parole lasceranno presto spazio ai fatti e il confronto degenererà rapidamente, trasformandosi in uno scontro fisico difficile da contenere. Nel corso della lite emergeranno anche particolari rimasti nascosti fino a quel momento, destinati ad alimentare ulteriormente i contrasti tra i ragazzi e a complicare i loro rapporti.

Berk prende di mira Doruk

Parallelamente anche Doruk dovrà affrontare una situazione spiacevole. Il giovane inizierà la sua nuova esperienza lavorativa con entusiasmo, ma qualcuno proverà subito a mettergli i bastoni tra le ruote.

Berk, infatti, cercherà in tutti i modi di creare imbarazzo al ragazzo, rendendogli difficile ambientarsi nel nuovo posto di lavoro. Il loro rapporto si farà quindi sempre più teso, lasciando presagire che lo scontro tra i due sia tutt'altro che concluso.

Dopo tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi, Suzan sentirà il bisogno di compiere un passo importante. Consapevole degli errori commessi in passato e desiderosa di ricostruire il legame con Omer, deciderà di invitarlo a cena nella speranza di trascorrere finalmente qualche momento sereno insieme. Per la donna sarà l'occasione per dimostrare la sincerità dei propri sentimenti e provare ad accorciare quella distanza che si è creata tra loro.

Le aspettative di Suzan, però, verranno presto deluse. L'incontro con Omer non si svolgerà nel clima disteso che aveva immaginato. Le ferite del passato saranno ancora troppo profonde e i due faticheranno a trovare un vero punto d'incontro. La cena, nata con l'intenzione di rappresentare un nuovo inizio, finirà quindi per trasformarsi in un momento ricco di tensioni e incomprensioni, confermando quanto sarà difficile ricostruire un rapporto compromesso da anni di sofferenza e silenzi.

La puntata del 24 luglio offrirà quindi ai telespettatori un mix di emozioni, alternando confronti accesi, rivalità sempre più forti e delicati tentativi di riconciliazione. I protagonisti di Tutto per la mia famiglia saranno chiamati ancora una volta ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte, in un episodio destinato a preparare nuovi e importanti sviluppi per la storia.