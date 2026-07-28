Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Doruk morirà dopo aver perso il controllo dell'auto mentre si stava recando a parlare coi suoi genitori su una scoperta fatta su Melisa. La morte del giovane scuoterà Asiye, Akif e Nebahat.

Doruk e Asiye scoprono che Melisa ha ucciso Kadir

Tutto inizierà quando Susen confesserà ad Omer la verità su cos'è successo la notte in cui è morto Kadir. La ragazza racconterà che Melisa guidava l'auto e che Akif ha lasciato il giovane davanti all'ospedale in fin di vita.

Susen racconterà di non aver detto nulla a causa delle minacce di Akif.

Omer apparirà fuori di sé dopo aver appreso la verità. Il ragazzo correrà a casa di Nebahat per avere un confronto con Akif. La coppia rimarrà paralizzata quando capirà che il loro segreto è venuto alla luce. I due confesseranno ad Omer di aver agito in questo modo per proteggere Melisa e che Sengul e Orhan erano a conoscenza di tutto.

Omer, a questo punto, raggiungerà Asiye che si troverà insieme a Doruk fuori dalla scuola. Il ragazzo dirà alla sorella ed il suo fidanzato che Melisa aveva ucciso Kadir investendolo con l'auto.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Doruk perde la vita dopo aver perso il controllo dell'auto

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Doruk sconvolto prenderà l'auto per raggiungere casa dei genitori. Durante il tragitto, il ragazzo in lacrime telefonerà ad Akif per chiedergli se davvero sua sorella ha ucciso Kadir. L'imprenditore spiegherà al figlio che Melisa è stata mandata all'estero per proteggerla da un eventuale arresto. Le parole di Akif provocheranno la collera di Doruk che perderà il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro. In ospedale, Nebahat e suo marito riceveranno la notizia del decesso del ragazzo come Asiye, che accuserà una crisi di nervi così grave da richiedere l'intervento del personale.

Asiye ha sbattuto la testa su di uno spigolo della piscina

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti della serie tv andati in onda a fine luglio su Canale 5, Asiye e Aybike sono finite nella trappola di Tolga. Le due cugine sono state accompagnate ad una festa, convinte di fare le cameriere. In questa circostanza, le due hanno scoperto di essere state ingaggiate come escort per alcuni signori. Durante il parapiglia, Asiye è caduta, sbattendo la testa su di uno spigolo della piscina. Le due cugine scosse hanno deciso di abbandonare il party e ritornare a casa dove hanno tenuto la bocca cucita sulla vicenda. Tolga, supportato da Harika, ha condiviso con la scuola una foto compromettente di Asiye con Alp.