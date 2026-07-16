Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Asiye e Aybike rimarranno coinvolte in un piano organizzato da Tolga e Alper per vendicarsi di Omer. La sorella di Kadir si ferirà gravemente alla testa dopo aver subito un'aggressione.

Tolga usa Asiye e Aybike per vendicarsi di Omer

Tutto inizierà quando Tolga avrà intenzione di vendicarsi di Omer, reo di averlo malmenato per difendere un corriere che stava importunando insieme a Berk e Harika. Il giovane penserà di vendicarsi del suo nuovo nemico, diventato nel frattempo fidanzato della sua ex Asiye.

Tolga chiederà aiuto a Merve, che attirerà la ragazza in mezzo alla strada per offrirle un'occupazione remunerativa.

Asiye accetterà, trascinando nell'impresa anche la cugina. La giovane e Aybike crederanno di venire assunte come cameriere di un party privato presso una villa a Istanbul. Le due cugine, appena arrivate, saranno accolte da alcuni uomini che crederanno di avere di fronte due escori. Alper farà delle avance ad Asiye e Aybike che cercheranno di rifiutare.

Asiye sbatte la testa a causa di Alper

La situazione diventerà sempre più tesa quando Alper spingerà Asiye che perdendo l'equilibrio sbatterà la testa in terra, perdendo molto sangue. La ragazza, appena ripreso i sensi, si rifiuterà di andare in ospedale per evitare di creare altri problemi a Kadir.

Tutto questo però non eviterà rappresaglie da parte di Tolga. Dagli spoiler di Tutto per la mia famiglia si apprende che il giovane darà inizio alla seconda parte del suo piano. Tolga pubblicherà una foto di Asiye tre le braccia di Alper che sarà poi divulgata in tutto il collegio. Le due cugine saranno costrette a confessare a Omer, Kadir e Ogulcan quello che è accaduto. Doruk apparirà molto infastidito visto che inizierà a provare dei sentimenti per Asiye. Il giovane e Kadir riusciranno ad arrivare alla villa di Alper dove lo affronteranno. Quest'ultimo dirà che tutto questo è nato da una bugia che gli aveva raccontato Merve, preferendo proteggere Tolga.

Sengul ha scoperto che Omer è il figlio di Suzan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a metà luglio su Canale 5, Omer è stato arrestato per la brutale aggressione a Tolga, l'ex ragazzo di Asiye. Kadir si è sacrificato per il fratello, chiedendo a Tolga di ritirare la denuncia. Una volta tornato a casa, Omer ha visto Kadir malconcio ma lui ha evitato di dirgli cosa gli è successo.

Infine Sengul ha ascoltato Kadir e Orhan parlare, scoprendo che Omer è il figlio di Suzan. La donna ha iniziato ad ideare un piano per sfruttare la faccenda per i suoi loschi scopi.