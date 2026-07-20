Orhan salverà la vita a Doruk ma perderà l'uso delle gambe nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Tolga scambierà l'arma di scena con una vera, per fare in modo che Omer spari contro Doruk. Orhan correrà sul palco, ma avrà la peggio e a causa del proiettile resterà paralizzato in sedia a rotelle.

Orhan protagonista in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Orhan diventerà amministratore scolastico. Questo grande salto sarà accolto con entusiasmo da tutta la famiglia che finalmente vedrà un po' di luce dopo mesi di stenti.

In realtà il destino continuerà ad accanirsi contro Orhan che presto vivrà il peggiore momento della sua vita. Tutto avrà inizio dalla recita scolastica a cui parteciperanno tutti gli alunni con grande impegno. Tolga, invece, sarà più agguerrito che mai perché i suoi inganni ai compagni saranno scoperti. Il ragazzo coverà dentro un odio che sfocerà in un'azione terribile: introdursi nella scuola per sostituire la pistola di scena con un'arma vera. Secondo il piano di Tolga, nell'ultima scena della recita, Omer prenderà l'arma e premerà il grilletto contro Doruk, togliendogli la vita. Il perfido ragazzo agirà indisturbato, ma Berk lo vedrà e proverà a fermarlo. I risultati saranno pessimi: Tolga rinchiuderà Berk nello sgabuzzino e scapperà dopo aver sostituito le armi.

Il gesto eroico di Orhan costerà molto caro

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia la tensione salirà alle stelle. Berk urlerà aiuto, ma tutti saranno alla recita che sarà sul punto di arrivare all'ultimo atto e quindi alla scena attesa da Tolga. Orhan riuscirà a sentire i rumori di Berk e andrà a liberarlo: il ragazzo con un filo di voce lo avvertirà del piano di Tolga. Il padre di Aybike correrà sul palco proprio un attimo prima della scena pericolosa e farà da scudo a Doruk. Il figlio di Akif sarà salvo, ma il proiettile prenderà in pieno Orhan che crollerà, gravemente ferito. Le ore di attesa in ospedale saranno insostenibili per la famiglia ceh temerà per la vita di Orhan. Quando il medico uscirà dalla sala operatoria dirà loro che l'uomo è fuori pericolo, ma dovrà dare anche una pessima notizia. Il chirurgo spiegherà che l'uomo ha perso l'uso delle gambe. Sarà una tragedia per tutti e soprattutto per Orhan che tornerà a casa in sedia a rotelle, totalmente demoralizzzato.