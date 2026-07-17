Importante cambio di programmazione in vista per la soap Tv Tutto per la mia famiglia che, a partire da sabato 18 luglio, estenderà la propria messa in onda anche al fine settimana. [VIDEO] La serie incentrata sulle travagliate vicende dei quattro fratelli Eren, presidierà così il palinsesto di Canale 5 sette giorni su sette. Questa strategia di programmazione quotidiana rimarrà attiva per tutta la stagione estiva, traghettando il pubblico fino al mese di settembre.

Cambio di palinsesto: Tutto per la mia famiglia sbarca nel weekend

La decisione dei vertici di Cologno Monzese rappresenta una splendida notizia per i numerosi appassionati della fiction turca.

Nello specifico, nei pomeriggi di sabato e domenica la serie occuperà lo slot orario compreso tra le 17:30 e le 18:35 circa, momento in cui la linea passerà al game show The Wall, condotto da Max Giusti. Questo raddoppio nel weekend si affianca alla regolare programmazione dal lunedì al venerdì, offrendo una copertura quotidiana senza interruzioni. La scelta strategica di Mediaset è stata dettata soprattutto dagli eccellenti riscontri Auditel ottenuti dalla produzione: nel daytime feriale: infatti, la serie viaggia su una media fissa di circa 1,6 milioni di telespettatori, registrando uno share che sfiora il 20%.

Le anticipazioni del weekend: il segreto di Ömer e i complotti di Berk e Tolga

Proprio i primi appuntamenti del fine settimana, previsti per il 18 e 19 luglio, promettono di essere ricchi di colpi di scena e svolte narrative cruciali per il destino dei protagonisti.

Secondo le anticipazioni, l'attenzione sarà catalizzata su Akif, il quale svelerà pubblicamente una verità rimasta a lungo nascosta: Ömer è in realtà il figlio biologico di Suzan. La clamorosa rivelazione sconvolgerà profondamente il ragazzo, totalmente ignaro di essere stato adottato in passato da Hatice e Veli. Nel frattempo, sul fronte delle tensioni scolastiche, non si fermeranno le trame vendicative ordite da Berk e Tolga ai danni dello stesso Ömer; i due rivali, determinati a metterlo in seria difficoltà, organizzeranno un piano per far ricadere su di lui la colpa del furto di alcuni telefoni cellulari.