La vita dello zio Orhan sarà appesa a un filo nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 10 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Berk e i suoi amici organizzeranno una spedizione punitiva contro Omer e Kadir. Lo zio interverrà per difendere i suoi ragazzi, ma sarà gravemente colpito e l'indomani avrà un'emorragia interna. Sengul sarà furiosa con i nipoti.

Ennesima lite a scuola in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Berk si renderà protagonista di un episodio che cambierà le vite dei protagonisti.

Tutto avrà inizio con un litigio a scuola, conseguenza di un dispetto che Berk farà a Aybike. Il ragazzo si divertirà a prendere in giro la sua compagna di classe mostrando a tutti una foto in cui sembra che lei stia tentando di baciarlo. L'immagine desterà l'ilarità di tutta la scuola e una grande vergogna di Aybike che sarà prontamente difesa da suo fratello Oğulcan. Nella rissa sarà coinvolto anche Kadir che non sopporterà la prepotenza di Berk e lo umilierà davanti a tutta la scuola, costringendolo a chiedere perdono. Il ragazzo non dimenticherà questo momento e si prenderà una rivincita spietata che avrà gravissime conseguenze. Quando la sera Omer e Kadir andranno a vendere il riso con il carretto dello zio, Berk andrà a picchiarli con un gruppo di amici, armati di manganello.

I vandali distruggeranno il carretto e si accaniranno sui ragazzi quando lo zio Orhan correrà ad aiutare.

Orhan in gravissime condizioni dopo il pestaggio

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 10 luglio, gli amici di Berk si accaniranno sullo zio Orhan che cadrà a causa dei colpi. Kadir e Omer riusciranno a rimettere in piedi lo zio che tornerà a casa e si metterà a dormire nonostante i dolori della botta. L'indomani, però, Orhan cadrà di colpo e sanguinerà dalla bocca mettendo tutti in allarme. In ospedale, i medici spiegheranno che l'uomo ha un'emorragia interna e bisogna operare subito. La vita di Orhan sarà appesa a un filo e Sengul andrà su tutte le furie, attribuendo ai nipoti le disgrazie accadute alla sua famiglia dal loro arrivo. La zia caccerà i nipoti dal pollaio e i ragazzi dormiranno per strada e al freddo.