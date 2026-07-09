Orhan reagirà alla cattiveria di Sengul nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio: "Se continui così divorzio", dirà a sua moglie.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul arriverà a cacciare i nipoti dal pollaio, mentre suo marito sarà in ospedale. Quando Orhan si riprenderà non potrà tollerare il comportamento di sua moglie.

Sengul spietata con i nipoti in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che la zia Sengul metterà a rischio il suo matrimonio con il suo comportamento. La donna, infatti, dimostrerà di essere pronta a tutto per i suoi figli e suo marito, ma tratterà i nipoti come un peso e le cose peggioreranno ulteriormente nelle prossime puntate.

Kadir e Omer saranno aggrediti per strada e lo zio Ohran correrà ad aiutarli. L'uomo sarà vittima di un pestaggio che gli provocherà un'emorragia interna e Sengul sarà disperata all'idea di perderlo. La paura per Orhan sarà molta perché la sua vita sarà appesa a un filo. In questa difficile circostanza, Sengul sarà ancora più spietata con i nipoti, mandandoli via dall'ospedale e anche dalla casa di fortuna che avevano rimediato. Sengul caccerà i nipoti dal pollaio e per Kadir e i suoi fratelli saranno giorni infernali. I ragazzi dormiranno al freddo in stazione e rischieranno di avere conseguenze sulla loro salute. Il maggiore dei fratelli chiederà l'aiuto di uno zio che vive lontano e preparerà la partenza per una nuova vita.

Fortunatamente, lo zio Orhan si sveglierà.

La presa di posizione di Orhan

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio, Orhan riceverà la telefonata da suo cognato mentre sarà in ospedale. L'uomo informerà Orhan della partenza dei ragazzi e gli chiederà un sostegno economico perché lui non può occuparsi di loro. Lo zio capirà che non c'è tempo da perdere e con l'aiuto di Oğulcan lascerà l'ospedale prima delle dimissioni, per correre dai nipoti. Orhan riuscirà a impedire la partenza di Kadir e gli altri e li riporterà al pollaio. Una volta a casa, Orhan sarà furioso con Sengul e le dirà seriamente che non vuole una donna così accanto. "Se continui così divorzio", dirà Orhan, chiedendo a sua moglie di non maltrattare più quei poveri ragazzi e di avere rispetto per i loro defunti genitori.