Omer accetterà di lavorare per Akif nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 15 luglio e gli pulirà persino le scarpe.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif approfitterà delal fragilità di Omer per sfruttarlo promettendogli che un giorno diventerà ricco. Kadir proverà a far ragionare il fratello, ma non ci riuscirà: Omer non avrà intenzione di tornare al pollaio e continuerà a vivere nella casa lussuosa di Asye.

I sogni di Omer in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Omer vivrà un momento di profonda crisi.

Il giovane non ne potrà più della vita di stenti a cui è costretto con i suoi fratelli e sembrerà pronto a tutto pur di cambiare la sua situazione. Tutto peggiorerà quando Omer accetterà 20mila euro per rimettere in libertà Berk, l'aggressore di suo zio. Tra lui e Kadir scatterà un forte litigio e la piccola Emel brucerà tutti i soldi nel fuoco. Omer sarà esasperato e andrà via di casa. Ad accoglierlo sarà Asye, la nuova compagna di classe con cui nascerà subito una bella amicizia. Quando li vedrà a scuola, Omer dirà ai suoi fratelli che non tornerà al pollaio e vuole una vita diversa. Akif approfitterà della situazione e quando incontrerà Omer gli parlerà del suo passato. L'uomo spiegherà che anche lui era povero ma è diventato ricco iniziando a lavorare per un uomo importante per poi progredire.

"Lavora per me"; dirà Akif a Omer che non se lo farà ripetere due volte.

Akif sfrutterà la buonafede di Omer

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 15 luglio, Omer diventerà l'assistente di Akif e lo seguirà al cantiere. Quando i due scenderanno dall'auto, i fogli di Akif cadranno nel fango e Omer sarà costretto a raccogliere i documenti e persino a pulire le scarpe del suo capo. Kadir assisterà alla scena e sarà indignato per l'umiliazione di suo fratello. Il ragazzo chiederà spiegazioni a Omer e lo inviterà a studiare per raggiungere i suoi obiettivi, invece di soddisfare i capricci di Akif. Omer, però, sarà deciso: "Diventerò ricco come lui e vi toglierò da questa situazione". Il ragazzo si farà forza sulle parole di Akif che gli dirà di aver visto in lui una luce speciale.