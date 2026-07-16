Akif punirà Kadir nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 20 luglio: "Sarai per quattro mesi senza stipendio", gli dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif verrà a sapere che Melisa ha ceduto la sua collana per aiutare Omer e suo fratello. L'imprenditore sarà drastico: non pagherà l'operaio finché non salderà il suo debito.

Berk colpirà ancora in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che le difficoltà continueranno per Kadir e i suoi fratelli. Tutto avrà inizio da un nuovo lavoro che Omer troverà grazie a Muzlum.

Quest'ultimo garantirà per il ragazzo in un negozio di telefonia e Omer prenderà subito servizio. Il lavoro partirà con il piede giusto, ma l'idillio durerà poco e sarà a causa di Berk. Il bullo si presenterà al negozio con un gruppo di amici fingendosi interessato a un telefono. Per l'occasione, Berk offrirà un tè a Omer che ingenuamente accetterà di berlo. Poco dopo, quando il ragazzo resterà da solo al negozio si addormenterà sul bancone a causa del sonnifero nel tè e gli amici di Berk andranno a rubare i cellulari. Al suo rientro, il proprietario sarà furioso con Omer e intimerà a Muzlum di pagare il debito della merce perduto a causa della disattenzione del nuovo commesso.

Akif senza pietà con Kadir: ancora problemi economici

Nela puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 20 luglio, Omer dovrà pagare il grosso debito e non saprà come trovare quei soldi. Oğulcan, pensando di aiutare i cugini, chiederà l'aiuto economico di Melisa con un prestito. Quando la ragazza saprà che Omer e Kadir sono in difficoltà non esiterà a dare a Oğulcan la sua collana. Il problema sarà risolto in poche ore, ma quando Akif noterà l'assenza del gioiello pretenderà spiegazioni. "Omer a Kadir avevano bisogno di aiuto" dirà la ragazza con sincerità a suo padre che però non approverà affatto. Akif, infuriato, andrà da Kadir e gli dirà che non doveva prendere la collana di sua figlia.

Il ragazzo, ignaro dell'iniziativa di Oğulcan, negherà tutto. Akif, però, sarà drastico: "Sarai senza stipendio per 4 mesi", tuonerà, "Così mi ripagherai la collana". I fratelli si troveranno di nuovo con l'acqua alla gola.