Omer salverà la vita a sua madre Suzan nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 22 luglio e finirà in ospedale.

Le anticipazioni tv rivelano che Nebahat premerà l'acceleratore per investire Suzan. Omer vedrà tutto e non esiterà a difendere la vita di sua madre. Il ragazzo finirà in ospedale e Suzan si renderà conto della grandezza del suo gesto.

Guerra tra Akif e Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif dirà a tutti che Omer è il figlio di Suzan. L'imprenditore sfrutterà il microfono della festa di beneficienza per umiliare la sua ex amante davanti a tutta la scuola.

Harika sarà distrutta dall'ennesima bugia di sua madre, mentre Omer scoppierà in lacrime all'idea di non essere il fratello di Kadir, Asiye e Emel. Saranno giorni turbolenti per i quattro fratelli, mentre Suzan proverà a vendicarsi di Akif per aver rivelato il suo segreto. La donna manderà un messaggio con un appuntamento all'ex amante, lasciandogli intendere di voler tornare con lui. Akif non se lo farà ripetere due volte e si recherà all'albergo. Suzan non avrà nessuna intenzione di stare con lui e chiamerà Nebahat solo per dirle che Akif è pronto a tradirla di nuovo. La madre di Doruk correrà all'albergo per beccare suo marito sul fatto, ma l'imprenditore la farà franca grazie a una soffiata di Erhan.

Nel frattempo, Suzan convocherà Omer nel suo ufficio con lo scopo di fargli firmare un documento in cui rinuncia al test del Dna.

Nebahat pronta a togliere la vita a Suzan

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 22 luglio,Omer andrà a trovare Suzan e sarà molto deluso quando vedrà che la donna vuole solo che rinunci all'eredità. Il ragazzo firmerà e andrà via in lacrime. Nebahat, invece, dopo aver visto che Akif non era in hotel, andrà da Suzan vantandosi del suo amore dandole della bugiarda. La madre di Harika a quel punto le mostrerà i messaggi scritti da suo marito poco prima. La rabbia di Nehabat sarà tale che premerà con forza l'acceleratore per togliere la vita a Suzan. Omer vedrà tutto e salverà la vita a sua madre spingendola, ma sarà lui ad essere investito. IL ragazzo finirà in gravi condizioni in ospedale e Suzan si renderà conto del grande gesto nei suoi confronti.