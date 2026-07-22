"Omer ha diritto a tutto, comprerò una casa per lui e i fratelli": con queste parole Suzan farà infuriare Harika nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 24 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan vorrà adottare Omer, ma Harika la prenderà molto male. A quel punto la ragazza si ferirà da sola per poi incolpare suo fratello e riuscirà a farlo cacciare via da Suzan che non vorrà più vederlo.

Suzan e Omer: un nuovo inizio a Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Harika vivrà malissimo l'ingresso di Omer nella vita di sua madre.

In un primo momento Suzan proverà a rifiutare il ragazzo, ma quando Omer le salverà la vita capirà l'importanza del loro rapporto e si impegnerà a ricostruirlo. Suzan inviterà a cena suo figlio e andrà contro Harika, imponendole di accettare suo fratello. L'alternativa, per la ragazza, sarà restare in camera sua. Tra madre e figlio sarà subito intesa, tanto che Suzan chiederà a Omer di tornare per il weekend. I due guarderanno un film insieme e la gelosia di Harika continuerà a tormentarla. Tutto precipiterà quando Suzan penserà al futuro di Omer: dopo aver convocato entrambi i figli, spiegherà che ha intenzione di adottare il ragazzo per dividere il suo patrimonio in parti uguali. La reazione di Harika sarà furiosa, ma Suzan sarà chiara: "Omer ha diritto a tutto", tuonerà senza accettare obiezioni.

Omer a un passo dal realizzare i suoi sogni

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 24 luglio, Suzan parlerà del futuro di Omer fantasticando sulla facoltà di medicina che il ragazzo intende frequentare. La donna, inoltre, ci terrà a precisare che non vuole essere invadente e quindi dopo l'adozione Omer sarà libero di decidere dove vivere. "Se non vuoi trasferirti qui", dirà Suzan, "Comprerò una casa per te e i tuoi fratelli". L'iniziativa della donna farà crollare Harika che studierà un piano diabolico per liberarsi di suo fratello. Quando sarà da sola con Omer, la ragazza si romperà un vaso in testa e poi urlerà, accusandolo di averla aggredita. Di fronte a questa scena, Suzan caccerà via Omer intimandogli di stare lontano da lei e da sua figlia.