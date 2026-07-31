Akif ha un figlio segreto che si chiama Kaan è quanto emergerà nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, quando il ragazzo si presenterà in ufficio da lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif ospiterà Kaan da lui dicendo a Nebahat che è il nipote del suo insegnante. Il ragazzo confiderà a suo padre che sua madre è morta ed è rimasto solo.

Pace tra Doruk e Akif in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che per Akif le bugie diventeranno un'arma a doppio taglio. L'uomo riuscirà a convincere Doruk a non denunciarlo per aver sparato a Erhan, ma dovrà pagarne le conseguenze.

Il ragazzo, infatti, costringerà suo padre a fare quello che vuole per tentare di risolvere i problemi delle persone che ha danneggiato. Sengul riavrà la casa che aveva perso e sempre grazie a Doruk, Kadir uscirà dal carcere, perché Akif costringerà Erhan a ritrattare. La situazione in famiglia non sarà delle più rosee: Doruk continuerà ad avere un certo rancore per suo padre, soprattutto perché riammetterà Tolga al college e questo causerà la rottura con Asiye. Akif si impegnerà al massimo e grazie al suo modo di fare riuscirà ad arginare il disprezzo di suo figlio comprandogli un'auto nuova. L'imprenditore riceverà un grande ringraziamento da Doruk e recupererà il rapporto con lui.

Presto, però, un nuovo problema rischierà di distruggere tutto

Akif di nuovo nei guai a causa delle sue bugie

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Nebahat e Akif andranno più d'accordo che mai. L'imprenditore sarà in macchina con sua moglie quando riceverà una telefonata dall'amministratore che gli chiederà di andare subito a scuola. In ufficio, Akif si troverà di fronte a un ragazzo che vuole iscriversi al college. "Sono Kaan, tuo figlio", dirà il giovane gelando Akif, "Mia madre è Zyumryut. In quel momento arriverà Nebahat e Akif riuscirà a farla ancora franca con una bugia. L'uomo spiegherà a sua moglie che Kaan è il nipote del suo maestro. La donna inviterà subito il ragazzo a stare a casa sua, almeno finché non troverà una sistemazione. Una volta a casa, Akif offrirà a Kaan dei soldi per tornare da sua madre, ma lui lo spiazzerà con una pessima notizia: "Mia madre è morta", dirà.