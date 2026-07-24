Gli spoiler delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma a breve su Canale 5 raccontano che Omer e le sue sorelle Asiye e Emel finiranno in orfanotrofio in seguito all'arresto di Kadir per il tentato omicidio ai danni di Erhan. Sengul, invece, troverà ospitalità a casa della sorella dopo essere stata sfrattata insieme al marito ed i figli.

Kadir finisce in arresto

Tutto inizierà quando Akif scoprirà che Erhan aveva spedito al figlio Doruk un video per dimostrare che era stato lui a provocare la morte di Veli, il papà dei fratelli Eren.

L'uomo sparerà un colpo d'arma da fuoco al suo assistente sicuro di averlo ucciso e poi farà ricadere la colpa su Kadir. Le forze dell'ordine arresteranno il maggiore degli Eren visto che ritroveranno il suo corpo privo di sensi con l'arma da fuoco vicino ad Erhan. I guai non saranno finiti in seguito all'arresto di Kadir poiché Orhan, Sengul, Ogulcan e Aybike verranno sfrattati per non essere riusciti a pagare l'affitto. Sengul sarà ospitata dalla sorella ma non ci sarà spazio per i suoi nipoti.

Omer e le sue sorelle finiscono in orfanotrofio

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Sengul farà intendere ad Orhan che Omer, Asiye ed Emel dovranno trovare un'altra sistemazione.

I tre verranno condotti temporaneamente in orfanotrofio per mangiare e stare al caldo. Sengul, intanto, dovrà fare i conti col cognato, che inizierà a trattare male lei e la sua famiglia come aveva fatto in passato coi figli di Veli e Hatice. Omer sarà spedito in un istituito maschile mentre Asiye ed Emel in uno femminile. Una sistemazione che impedirà ai ragazzi di frequentare il collegio. Intanto Emel scapperà su un tetto da dove rischierà di cadere quando crederà erroneamente di venire adottata da una famiglia arrivata in orfanotrofio. La ragazzina verrà salvata all'intervento provvidenziale di una compagna di stanza.

Doruk ha iniziato a lavorare in paninoteca per stare vicino ad Asiye

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio su Canale 5, l'arrivo di Tolga ha creato il disappunto di Omer e Kadir.

Berk, invece, ha provocato insistentemente Doruk, il quale ha iniziato a lavorare in paninoteca per trascorrere più tempo insieme ad Asiye. Suzan ha provato a recuperare il rapporto con Omer e per questo l'ha invitato a cenare nel suo appartamento. Harika non ha accettato la presenza del fratellastro nella loro famiglia, tanto da avere un attacco d'ira. La madre mortificata per il comportamento della figlia si è scusata con Omer. Selim, invece, ha finto di cancellare gli ordini per poter regalare del cibo ad Asiye.