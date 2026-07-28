La vita di Emel sarà in pericolo nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 5 agosto: la bambina sarà sospesa nel vuoto dopo essere scivolata dal tetto dell'orfanotrofio.

Le anticipazioni tv rivelano che Asiye sarà disperata per la sua sorellina, ma Cemel, una ragazza dell'orfanotrofio, riuscirà a salvarle la vita.

Il destino dei quattro fratelli in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir, Omer, Asiye e Emel dovranno separarsi. Il maggiore dei fratelli, infatti, finirà in carcere per una trappola tesa da Akif, mentre gli altri finiranno in orfanotrofio.

I ragazzi non potranno più vivere nel pollaio perché saranno sfrattati come anche gli zii. Sengul vivrà lo stesso disagio dei nipoti perché sarà ospitata da sua sorella che la farà sentire di troppo. Asiye, Omer e Emel, invece, preferiranno cavarsela da soli e andranno a stare in orfanotrofio. Asiye ed Emel staranno in un istituto riservato alle bambine e alle ragazze, mentre Omer andrà in un'altra struttura. In stanza con Emel e Asiye ci sarà una ragazza, Cemile, che all'inizio sarà molto ostile con loro e soprattutto con la bambina. Si scoprirà, in seguito, che il disprezzo di Cemile nasce da una grande sofferenza: la sua sorellina che era con lei in istituto è stata adottata e lei è rimasta sola al mondo.

Durante l'orario delle visite, arriverà una coppia che sembrerà colpita da Emel per la somiglianza con la loro figlia morta. Cemile non perderà occasione per insinuare nella bambina il dubbio che vogliano portarla via.

Le paure di Emel e il grave pericolo di una caduta

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 5 agosto, la giovane coppia tornerà in orfanotrofio per conoscere Emel. La bambina sarà portata in ufficio ma, spaventata dalle parole di Cemile, scapperà via poco dopo e salirà sul tetto. Quando la direttrice e Cemile si accorgeranno del fatto sarà troppo tardi: Emel sarà aggrappata a una piccola ringhiera dopo essere scivolata, con il corpo sospeso nel vuoto. Cemile non ci penserà due volte e andrà subito sul tetto per tentare si salvare Emel.

Asiye resterà in giardino e piangerà disperata per sua sorella. Alla fine, Cemile riuscirà a prendere la mano di Emel un attimo prima che si lasci andare nel vuoto. Dopo aver salvato la bambina, la ragazza si scuserà e si assumerà la colpa dello spiacevole accaduto.