Diversi colpi di scena accadranno nei nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia in programma dal 3 al 9 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della dizi turca raccontano che Berk si avvicinerà ad Aybike dopo aver avuto dei problemi coi compiti. Akif, invece, sconvolgerà Nebahat con una confessione.

Berk chiede ad Aybike di aiutarlo coi compiti di chimica

Doruk, Omer, Berk e Ogulcan rapiranno Tolga con l'intenzione di fargli confessare di aver sostituito la pistola di scena con una vera, provocando il grave ferimento di Orhan.

Suzan, intanto, troverà lavoro come commessa mentre Sengul chiederà alla sorella Sermin di ospitare lei e la sua famiglia poiché stanno affrontando delle difficoltà economiche gravi. La donna riuscirà ad ottenere il posto come domestica grazie alla complicità di Doruk.

Successivamente Berk si avvicinerà ad Aybike in biblioteca. Il giovane chiederà alla cugina di Kadir di aiutarlo con alcuni appunti di chimica. Tolga, intanto, farà ritorno a scuola dopo una breve espulsione. Il ragazzo obbligherà Doruk a mantenere i segreti di suo padre. Il figlio di Akif sarà costretto a cedere al ricatto di Tolga, tanto da chiudersi in un ermetico silenzio che provocherà la rottura con la fidanzata.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Akif sconvolge la moglie con una confessione

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Cemile continuerà a cercare la sua sorella Yeliz. La ragazza scoprirà poco dopo che la congiunta ha fatto perdere le proprie tracce da tempo e che nessuno sa dove si trovi.

Nebahat, invece, scoprirà che Akif ha permesso a Tolga di far ritorno a scuola grazie ad una confessione del figlio. La donna, a questo punto, affronterà suo marito per scoprire la verità in merito a tale decisione. Alla fine, la madre di Doruk apprenderà una verità sconvolgente capace di cambiare il corso degli eventi per sempre.

Orhan ha scoperto che sua moglie ha detto una bugia

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tutto per la mia famiglia che sono andati in onda a fine luglio in televisione, Omer è stato licenziato come tutor privato in seguito alle bugie dette da Harika. Il giovane ha rischiato poi di essere espulso dal collegio in seguito alla proclamazione del consiglio scolastico. Akif ha preso le difese del fratello di Kadir mentre Aybike ha spinto la cugina ad accettare il lavoro notturno finendo nella trappola di Tolga. Melisa, intanto, ha continuato a vedersi con Kadir finché è stata scoperta dal padre. La donna ha fatto credere ad Akif di essersi lasciata. Infine Orhan ha scoperto che sua moglie ha detto una bugia ma l'ha perdonata.