Sengul resterà senza casa e sarà ospitata da sua sorella nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: il trattamento che riceverà sarà lo stesso che lei aveva riservato ai nipoti e proverà lo stesso disagio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul sentirà sua sorella litigare con suo cognato per le tante bocche da sfamare. La donna comprenderà l'imbarazzo che Kadir e i suoi fratelli hanno provato per colpa sua.

Cambia la vita per Sengul in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che la vita degli Eren precipiterà nel giro di pochi giorni.

Orhan sarà nominato amministratore della scuola e per lui sarà una gioia immensa che condividerà con i suoi cari. La felicità, tuttavia, sarà solo una breve parentesi che precederà un momento di grande buio. Tutto avrà inizio quando Tolga ideerà l'omicidio di Doruk per mano di Omer, durante la recita scolastica. Il bullo sostituirà l'arma di scena con una pistola vera e quando Berk lo scoprirà avvertirà Orhan. Tutto accadrà pochi secondi prima della tragedia e il signor Eren si precipiterà sul palco per salvare la vita a Doruk. Orhan, tuttavia, perderà l'uso delle gambe perché sarà raggiunto dal proiettile al posto del giovane Atakul. Orhan tornerà a casa in sedia a rotelle dopo le dimissioni dall'ospedale e per lui sarà frustrante pensare ad una vita da disabile.

I problemi, però, non finiranno qui: Sengul perderà il lavoro perché pretenderà da Akif un risarcimento e lui la umilierà lanciandole delle banconote.

Un episodio che insegnerà molto a Sengul

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Sengul e la sua famiglia si troveranno in una condizione difficile che peggiorerà ancora. Hilmi, il proprietario di casa, arriverà a chiedere l'affitto e non avrà alcuna pietà per le condizioni di Orhan. L'uomo avvertirà la famiglia Eren del fatto che devono lasciare tutti la casa e il pollaio perché lui venderà l'immobile, stanco dei loro ritardi nei pagamenti. Non avendo un posto dove andare, Sengul e la sua famiglia saranno ospitati da sua sorella. In questo momento, la zia proverà gli stessi disagi dei nipoti, perché sentirà sua sorella e suo marito litigare per le tante bocche da sfamare. La scena sarà la stessa che qualche mese prima la vedeva protagonista dall'altra parte: Sengul si sentirà profondamente umiliata e comprenderà ciò che hanno provato i suoi nipoti.