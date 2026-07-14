Omer e Kadir scopriranno che la zia Sengul ha rubato i loro soldi nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 17 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan dirà ai ragazzi che aveva dato loro una busta di denaro, mai arrivata a destinazione. La reazione dei due fratelli sarà opposta: Omer sarà furioso con la zia Sengul, mentre Kadir comprenderà il suo gesto.

La verità di Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che presto Sengul scoprirà che Omer è il figlio di Suzan. La donna verrà a sapere tutto per caso, origliando una conversazione tra suo marito e Kadir.

Sengul penserà che finalmente sia arrivata l'occasione d'oro per diventare ricca e per questo cambierà atteggiamento con i ragazzi e soprattutto con Omer. Il ragazzo, ignaro di tutto, si darà da fare con Kadir per sbarcare il lunario e accetterà di imbiancare la casa di Suzan. Sengul preparerà del cibo per i suoi nipoti e arriverà persino a portarlo sul posto di lavoro. Tutte queste attenzioni faranno sorridere Kadir e Omer, del tutto ignari del secondo fine della zia. Quando i ragazzi resteranno da soli con Suzan, la signora si informerà sull'andamento della loro vita e resterà di stucco quando scoprirà che sono ancora nel pollaio. "Speravo che i soldi che vi ho dato sarebbero serviti per una casa", dirà Suzan ingenuamente.

Omer e Kadir si domanderanno a quali soldi si riferisca la donna.

La diversa reazione di Omer e Kadir

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di venerdì 17 luglio, Omer e Kadir scopriranno che la zia Sengul ha intascato i loro soldi. Suzan, infatti, spiegherà loro che qualche settimana prima ha consegnato una busta di denaro alla zia, con lo scopo di aiutarli in questo momento drammatico. Quando arriveranno al pollaio, Omer e Kadir saranno accolti dalla zia Sengul che ha preparato altre pietanze. A quel punto, il fratello minore affronterà la zia davanti a tutta la famiglia, dicendo che ha rubato i loro soldi. Sengul non potrà negare e ammetterà di aver usato il denaro per il college dei figli. Omer sarà furioso, ma Kadir comprenderà e perdonerà sua zia: "In fondo li ha usati per una giusta causa", dirà.