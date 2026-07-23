Gli spoiler degli episodi turchi di Tutto per la mia famiglia vedranno Kadir al centro della storyline. Il ragazzo riuscirà a dimostrare la sua innocenza dopo essere stato arrestato per tentato omicidio. Una volta libero, il fratello di Omer entrerà in possesso di un'ingente somma di denaro destinata a cambiare il futuro della sua famiglia.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni: Kadir finisce in carcere incastrato da Akif

Tutto inizierà quando Akif scoprirà che il suo assistente Erhan è colui che lo sta ricattando con un video compromettente legato alla morte di Veli, padre dei fratelli Eren.

Durante un violento confronto, l'uomo sparerà a Erhan e per evitare di essere scoperto deciderà d' incastrare Kadir. Akif metterà in mano al ragazzo l'arma del delitto dopo averlo tramortito. La polizia, a questo punto, non esiterà ad arrestare Kadir poiché tutte le prove sembreranno accusarlo del tentato omicidio ai danni di Erhan. La situazione della famiglia Eren precipiterà rapidamente in seguito all'arresto del ragazzo. Omer, Asiye ed Emel rimarranno senza alcun sostegno, mentre Orhan e Sengul verranno sfrattati dalla loro abitazione a causa dei debiti accumulati.

Kadir esce dal carcere e ottiene una consistente eredità

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Omer, Asiye ed Emel decideranno di trasferirsi temporaneamente in un orfanotrofio nella speranza che Kadir venga presto scagionato.

Intanto Akif continuerà a manipolare gli eventi per coprire le proprie responsabilità mentre Erhan si sveglierà dal coma, facendo delle interessanti confessione alla polizia. L'uomo scagionerà Kadir che libero potrà riabbracciare i suoi fratelli ma il destino gli riserva un'ulteriore sorpresa. Il giovane entrerà in possesso di una consistente eredità che gli consentirà di risolvere almeno in parte i problemi economici che hanno perseguitato la sua famiglia.

Omer ha scoperto la verità sulle sue origini

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia che sono andate in onda a fine luglio su Canale 5, la verità sulle origini di Omer ha sconvolto gli equilibri. Il ragazzo ha pregato Kadir di non aiutarlo più.

Ma il maggiore degli Eren l'ha informato che sono sempre fratelli nonostante non ci sia un legame di sangue. Anche Harika ha accettato con fatica l'idea di avere un fratellastro. A scuola la preside ha dovuto chiamare la madre per sedare l'ira della figlia. Sengul, invece, ha pensato a come poter sfruttare la situazione a suo vantaggio. Ogulcan è stato scelto per uno spot pubblicitario mentre Omer ha parlato con Suzan scoprendo che il padre non sa della sua esistenza.